Завод «ПСМА Рус» будет выпускать популярные в России китайские машины

В ближайшем будущем в Калуге — на предприятии, где делали машины сбежавших из России Peugeot и Citroёn, а также притихшей Mitsubishi — начнут собирать «поднебесные» автомобили. Переговоры об этом велись с китайскими партнерами в течение года и завершились успешно. Производственный процесс контролирует компания «Автомобильные технологии».

О запуске производства китайских автомобилей на заводе «ПСМА Рус» сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, выполняются все обещания, озвученные ранее. Но название компании, которая стала партнером сборочной площадки, пока не раскрывается.

Власти региона помогут местным предприятиям заработать в полную силу, сохранить рабочие места и получить новые возможности. Цеха завода и его линии планируют загрузить по-максимуму. Таким образом, тысячи местных жителей получат возможность устроиться на работу, вырастут налоговые поступления в региональный бюджет.

Напомним, сейчас на площадях «ПСМА Рус» организовано производство кроссоверов Citroёn C5 Aircross. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что там же наладят сборку новой модели, но это не Peugeot 4008. Он тоже должен встать на этот конвейер, однако позже.