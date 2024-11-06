Почему победа Трампа может вернуть в Россию грандов мирового автопрома

Итак, в США прошли выборы президента и конгрессменов. Идет подсчет голосов, но уже почти не остается сомнений, кто станет новым хозяином Белого дома. Видимо, победу все же одержит Дональд Трамп, а не Камала Харрис. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, как подобный исход голосования скажется на российском автомобильном рынке.

— Чтобы понять, как на нашем авторынке скажутся итоги выборов в США, необходимо учесть несколько моментов, — отмечает политолог-американист Малек Дудаков. — В первую очередь надо осознавать, что республиканец Трамп в качестве президента будет гораздо жестче защищать интересы производителей в США, вводить более серьезные тарифы против европейского и, безусловно, китайского автопрома.

Заметим, что, учитывая опыт предыдущего президентства Трампа, следует ожидать с его стороны бескомпромиссной политики не только в сегменте электрокаров. Он будет твердо поддерживать всю американскую автомобильную отрасль. А это значит, что его приход в Белый дом способен привести к серьезным проблемам в нарастающей экспансии Китая в этой сфере. Что, в свою очередь, может привести к росту избыточного предложения на мировом рынке, частью которого, несмотря на все усилия «коллективного Запада», остается и российский.

— Впрочем, есть и другой момент, — замечает Дудаков. — Дело в том, что между политическими линиями Трампа и Харрис нет принципиальных отличий в плане отношения к протекционизму в целом (нацеленному на защиту любого производителя в США). В этом смысле в политике Вашингтона уже сформировался своего рода «протекционистский» консенсус. И если бы победу одержала Харрис, от нее тоже можно было ждать продолжения той линии, которая уже наметилась в Соединенных Штатах при демократах в Белом доме, хотя и с некоторыми поправками...

Фото globallookpress.com

Напомним, что действующая пока еще администрация Джо Байдена ввела тариф на импорт китайских электромобилей в размере 100%, и китайцы сейчас рассчитывают «обойти» эти тарифы за счет строительства заводов в Мексике. Но у Трампа еще более жесткая линия. В частности, он угрожает ввести такие же тарифы против «мексиканских» машин. И есть все основания считать, что сдержит свое слово — будет «ставить палки в колеса» китайцам.

— Трамп, конечно, будет очень серьезно «давить» и европейский автопром, который уже находится в сложном положении. Автопродажи в Европе, как мы видим, падают, заводы закрываются. В том числе — из-за конкуренции с теми же китайцами. Харрис, возможно, все же провела бы какие-то переговоры с европейскими союзниками, но не Трамп. Я допускаю, что он вообще будет пытаться «добить» выжившие автозаводы в Европе. Мы почти наверняка увидим какую-то серьезную тарифную войну между США и Европой, которая, конечно, заденет европейский автопром, — комментирует ситуацию политолог.

Правда, ходят слухи, что Трамп может быть открыт к некоторой кооперации с автопромом КНР, если тот будет строить свои заводы в США, входя в консорциумы с местными производителями. Но следует понимать: это пока лишь слухи, а антикитайские «ястребы» среди политиков в Штатах будут стараться сорвать любые подобные попытки, отмечает эксперт.

Фото globallookpress.com

Ну и Трамп, конечно, будет помогать миллиардеру Илону Маску усиливать по всему миру влияние его «Теслы», уверен Дудаков. Но Маск — не сторонник торговой войны с КНР, где есть заводы бизнесмена и активно продаются те же Tesla. Поэтому не исключено, что он будет пытаться как-то поумерить пыл Трампа.

Впрочем, надо признать, что глобальные «битвы» вокруг электрокаров — это тема, которая пока не так важна для рынка России, как для США, КНР или ЕС.

— Что касается России, мне кажется, здесь самое главное то, что санкции будут действовать против китайского автопрома, который сейчас очень хорошо представлен в России. Это определенные риски, — резюмирует политолог.

Итак, итоги выборов в США, прошедших 5 ноября, действительно способны оказать влияние на наш, авторынок. Пусть это влияние и опосредованное. Главный фактор — жесткий протекционизм Вашингтона против автопрома КНР, который стал играть большую роль в России. При этом политика Трампа — сторонника жесткого давления на иностранный автопром в целом — способна обернуться большим избытком машин, работающих на классическом топливе.

Что, в свою очередь, вполне может привести к заметному росту в России предложения зарубежных авто с ДВС, которые не смогут попасть на другие рынки. Другой вопрос — в каких объемах и как это скажется на ценах. Это будет во многом зависеть и от политики российских властей, которые, как известно, тоже озабочены ограничением автомобильного импорта.