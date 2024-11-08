На конвейер завода «ПСМА Рус» встанет кроссовер Haval M6

Сборкой китайского Haval M6 в России займутся на предприятии в Калуге, включая сварку и окраску кузовов. «ПСМА Рус» выбрали вместо собственного завода бренда в Тульской области, поскольку последняя площадка и так максимально загружена. Там делали мелкие партии M6 крупноузловым способом.

О том, какую именно новинку будут собираться на мощностях «ПСМА Рус», сообщил автомобильный интернет-портал «Дром». Издание уточняет, что большая группа китайских специалистов появилась на предприятии под Калугой еще пару месяцев назад. И в итоге оказалось, что они готовятся запустить производство Haval M6.

М6 является самой старой моделью в линейке Haval. В Китае его продажи идут неважно, но в России за сентябрь поставили на учет в 3,6 раза больше «шестерок», чем на родине. Этот паркетник продолжают выпускать в Поднебесной только из-за адекватного спроса в нашей стране — к нам уходит три четверти машин.

Под капотом Haval М6 установлен 143-сильный 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с «механикой» либо 7-диапазонным «роботом». Доступны версии только с передним приводом, цены стартуют от 2 млн рублей c учетом спецпредложений.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что завод «ПСМА Рус» будет выпускать и еще одного «француза». Речь идет о модели Peugeot 4008 (в Китае — 3008).