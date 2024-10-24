Haval «съест» в России всех конкурентов в сегменте кроссоверов

На своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся в конце октября в Москве, китайский концерн GWM, представленный в РФ марками Haval, Tank, Poer, Wey и Ora, не просто рассказал о результатах своей работы в нашей стране за минувшие девять месяцев, но и сделал амбициозное заявление о своих планы на ближайшее будущее. В частности, выйти в неоспоримые лидеры по продаже SUV в России. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько реалистична поставленная задача.

Но для начала немного статистики. В целом концерн Great Wall Motors реализовал в нашей стране без малого 170 000 автомобилей — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом львиная доля реализаций — 140 000 авто — пришлась на бренд Haval, что, впрочем, не удивительно, поскольку его линейка закрывает, по сути, все ниши в сегменте кроссоверов. В лидерах продаж модели Jolion, M6 и «паркетники» так называемой F-серии, хотя довольно неплохо расходились и Dargo, включая внедорожную версию с литерой Х), и H6, и флагманский H9.

Весьма неплохие результаты показали и пикапы концерна (GWM Poer и Kingkong нашли за отчетный период около 5000 хозяев), и внедорожники (премиальные «проходимцы» Tank показали аж трехкратный рост продаж — в целом он составил 22 000 штук).

В итоге все это позволило китайским товарищам говорить о том, что они закончат этот год в РФ с результатом 250 000 проданных транспортных средств, а в следующем достигнут планки в 300 000.

Более того, представители компании заявили о том, что в итоге станут лидировать России по продажам SUV. То есть, по большому счету, «съедят» значительную часть представленных в этом сегменте конкурентов. И заявление это не лишено оснований если учесть, что только в 2024-ом все перечисленные выше бренды выкатили на российский авторынок 11 обновленных или полностью новых моделей. А в будущем привезут к нам еще пять (в том числе и явно ожидаемый моторизованным соотечественниками Tank 400). Чем, действительно, закроют все ниши сегмента кроссоверов и внедорожников.