Премьера обновленного УАЗ «Патриот» запланирована на ноябрь 2025 года

Разговоры о премьере модернизированного «Патриота» в следующем году ходили уже довольно давно, но сейчас появились более точные сроки. Выяснилось, что ждать остается еще 12 месяцев. Затем новинка предстанет перед широкой общественностью с бензиновым и дизельным моторами.

Подробности о дебюте УАЗ «Патриот», прошедшего обновление, удалось разузнать «Российской газете». Издание пишет об этом, ссылаясь на осведомленных инсайдеров Ульяновского автозавода.

Скорее всего, новый дизельный агрегат для Patriot является родственником или более свежей версией двухлитрового мотора, который сейчас устанавливают под капот грузовичка Sollers Argo. В его случае отдача силового агрегата составляет 130 л.с., но двигатель обновленного ульяновского внедорожника будет, предположительно, выдавать 136 л.с.

Кроме того, в рамках модернизации «Патриот» оснастят 6-ступенчатой «механикой», более эффективной LED-оптикой, плюс иным рулевым колесом. Для автомобиля переработают переднюю панель и центральный тоннель. О других нюансах обновления UAZ Patriot портал «АвтоВзгляд» рассказывал в предыдущей публикации, посвященной внедорожник.