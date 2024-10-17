Обновленный УАЗ «Патриот» дебютирует в конце 2025 года

Новый силовой агрегат будет практически таким же, как его собрат из Алабуги. Такие ДВС устанавливают на автомобили российской марки Sollers. В случае с УАЗ «Патриот», дизель будет работать в паре 6-ступенчатой «механикой», также с ним агрегатируют электромеханическую раздаточную коробку, сообщают «Известия» со ссылкой на инсайдеров Ульяновского автозавода.

Интерьер «Патриота» также должен получить ощутимые улучшения. Рулевое колесо станет полностью новым и усеченным в нижней части. Его диаметр уменьшат, а в местах хвата водитель может рассчитывать на утолщения, внутрь «зашьют» подушку безопасности. Клавиши управления бортовой электроникой переработают. Кроме того, передняя панель в салоне и центральный тоннель предполагается выполнить в новом стиле.

Обновление даст «Патриоту» LED-оптику. Производитель обещает, что после модернизации фары головного света и фонари будут радикально отличаться от предыдущих вариантов. И дело не только в их дизайне, а в эффективности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда должны появиться дизельные УАЗ «Профи». В Ульяновске планируют масштабную модернизацию модельной линейки.