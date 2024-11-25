LADA Iskra SW Cross впервые «засветилась» в Сети без камуфляжа

Судя по снимкам, дизайн передней и задней части «Искры» с приставкой SW Cross имеет нечто общее с субкомпактным паркетником-концептом LADA XCode, который дебютировал в рамках Московского автосалона уже достаточно давно — в 2016 году. LADA Iskra SW Cross может похвастать защитным обвесом, доработанной формой бамперов и радиаторной решеткой со свежим рисунком. Кроме того, новинка получила увеличенный дорожный просвет, большие колеса и оригинальное оформление салона.

Фотографии LADA Iskra SW Cross без камуфляжа опубликовал телеграм-канал RCI News. В семейство этой модели также войдут автомобили в кузовах «седан» и «универсал». Серийное производство должно стартовать в марте следующего года, начало продаж намечено на май.

В моторную линейку войдут 1,6-литровые «атмосферники» с отдачей 90 и 106 л.с. Младший агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой», старший дружит с 6-диапазонной «ручкой» и вариатором.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на АВТОВАЗе задумались о спортивных версиях LADA Iskra. На базе новинки могут появиться нишевые модели.