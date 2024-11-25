LADA Iskra SW Cross впервые «засветилась» в Сети без камуфляжа

Фотографии LADA Iskra SW Cross без камуфляжа опубликовал телеграм-канал RCI News. В семейство этой модели также войдут автомобили в кузовах «седан» и «универсал». Серийное производство должно стартовать в марте следующего года, начало продаж намечено на май.
В моторную линейку войдут 1,6-литровые «атмосферники» с отдачей 90 и 106 л.с. Младший агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой», старший дружит с 6-диапазонной «ручкой» и вариатором.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на АВТОВАЗе задумались о спортивных версиях LADA Iskra. На базе новинки могут появиться нишевые модели.