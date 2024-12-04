В Ижевске с конвейера сошел 30-тысячный LADA Largus

На данный момент LADA Largus является одной из самых популярных машин на российском авторынке. На протяжении определенного количества лет эта модель была самым продаваемым в стране универсалом. Юбилейный, 30-тысячный товарный экземпляр этого семейства, в белом цвете сошел с конвейера производственной площадки в столице Удмуртии.

Соответствующий пресс-релиз находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». По словам представителей бренда LADA, 30-тысячный Largus оказался пятиместным, он «вооружен» 16-клапанным мотором объемом 1,6 л. Силовой агрегат сочетается с механической трансмиссией. Речь идет об автомобиле в комплектации Classic Plus.

Согласно итогам последнего осеннего месяца, установлен рекорд по продажам LADA Largus. Своих владельцев нашли 8246 машин — это максимальный объем за месяц со времен дебюта самого первого «Ларгуса», состоявшегося 12 лет назад.

В начале ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Largus получит обновленные комплектации, а некоторые версии больше не производят. Кроме того, мы оценивали перспективы электрической модификации востребованной модели.