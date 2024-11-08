LADA Niva и Largus получат обновленные комплектации

Из привычного списка комплектаций для отечественных моделей LADA Niva и Largus исчезло несколько строчек. «На стопе» оказалась «Нива» в исполнениях Comfort Off-road'24, Luxe'24 и KHL'24, а также «Ларгус» Classic Plus с 90-сильным 1,6-литровым мотором и «механикой» на пять ступеней.

О грядущем обновлении комплектаций для LADA Largus и LADA Niva сообщил сайт «Лада.онлайн». По сведениям издания, сроки появления новых версий для обеих машин объявят позднее. Это подтвердили представители АВТОВАЗа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Vesta лишилась двух комплектаций. Из прайса вычеркнули базовые версии. Судя по информации на официальном сайте бренда, седаны и универсалы флагманского семейства больше не предлагают в стартовом исполнении с вариатором и 1,8-литровым двигателем. Соответствующая пометка гласит, что такие варианты исполнения сняли с конвейера.

Напомним, в начале октября на АВТОВАЗе прояснили, появится ли LADA Niva нового поколения. Стало понятнее, какие планы строит отечественный автогигант на семейство внедорожников. А LADA Largus в конце сентября стал доступнее на сотни тысяч рублей. Тогда в Тольятти обозначили размер максимальной скидки на модель.