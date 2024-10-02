Электромобильный бред: за что АВТОВАЗ хочет дискредитировать LADA Largus

Тольяттинский автогигант в самое ближайшее время собирается выпустить на дороги нашей страны свою новую модель — электрический LADA Largus. Нельзя сказать, что портал «АвтоВзгляд» сильно удивлен очередной гениальной маркетинговой идеей, однако сожалеет, что горький опыт никого ничему не учит.

Для российского автомобильного начальства выпуск электромобилей стал буквально навязчивой идеей, несмотря на ее очевидное угасание на Западе «Электричками» бредят все — от руководителей министерств и ведомств, витающих в горних высях, до производственников и маркетологов, которым вроде бы пристало твердо стоять на земле обеими ногами.

РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦЕ

В чем состоит притягательность идеи насильственного продвижения электротранспорта — понять трудно, почти невозможно. Ибо если товар конкурентоспособный, он и без пинков сверху завоюет себе место под солнцем. Однако ж пока электрификация автомобильной отрасли никому кроме проблем ничего не принесла (за исключением, конечно, великого комбинатора и весельчака Илона нашего Маска).

Увлекшаяся до потери сознания борьбой с двигателями внутреннего сгорания Европа практически похоронила свой автопром под радостные аплодисменты китайцев. Да, собственно, и в самом Китае наблюдаются определенные проблемы с реализацией электрокаров.

Фото globallookpress.com

США вынужденно признали полный провал инспирированной Байденом инфраструктурной программы по строительству 500 тысяч «суперчаржеров».

Выделенные на нее 7,5 млрд. растаяли в тумане, оставив материальный след в виде жалких семи терминалов, что вряд ли может способствовать взрывному росту продаж «автомобилей будущего».

Но российские чиновники, очарованные глобалистской байкой о жизненной необходимости развивать «зеленый» транспорт, не упустили возможности наступить на те же грабли. Ну как же, Запад не может быть неправ! Результат после закономерного удара рукояткой граблей — на лице.

Распиаренный липецкий «Моторинвест» начал выпускать автомобили Dongfeng с ДВС, ибо «Электролюкс» — виноват, «Эволют» — не вывозит. Столичный «Москвич» в августе продал 1,9 тыс. своих кроссоверов и седанов с традиционными двигателями, но электромобилей «Москвич 3е» российские водители купили только 132 штуки.

Танцы с бубном вокруг камазовского «Атома» или росатомовского Voyt как были, так и остаются ритуальными хороводами, в центре которых уныло обретаются концепты без какой-либо перспективы серийного производства. Список неудач, постигших наших автомобилестроителей на тернистом пути борьбы за экологичную экологию, можно продолжить, вспоминая более мелкие попытки перевернуть Землю с помощью столь ненадежной точки опоры.

Фото globallookpress.com

ЕСТЬ ЕЩЕ ЯГОДЫ. НО В ЯГОДИЦАХ

Как ни странно, свой персональный отрицательный опыт выпуска электромобилей имеет и АВТОВАЗ. В 2011 году он представил публике якобы серийную LADA Ellada, сооруженную на базе «Калины». Серия сия, кажется, включила в себя 100 машин пилотной партии, на чем благополучно и завершилась.

Но остались еще ягоды в ягодицах — желание соответствовать не дает покоя ответственным работникам Волжского завода. Теперь они хотят поставить эксперимент над скромным трудягой «Ларгусом». Дескать, у него есть все предпосылки стать лидером среди легковых электромобилей в России.

По крайней мере, так заявил агентству «Автостат» коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, первые автомобили e-Largus ожидаются в дилерских центрах в конце октября или в ноябре.

Хочу напомнить, что продажи LADA Largus (обычного, бензинового) возобновились 20 июня 2024 года и сходу набрали обороты. В августе продано 1042 пассажирских универсала и 465 коммерческих фургонов. Это больше, чем за тот же срок реализовано электромобилей всех марок и мастей — 1302 штуки. Чем АВТОВАЗу поможет насилие над несчастным «Ларгусом» — непонятно.

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Цена базовой версии электрического фургона составит практически три миллиона рублей — и это уже с учетом субсидии для покупателей электрокаров. Вы представляете себе человека, готового выложить за подобный автомобиль три «ляма»? Я — нет. И Александр Шапринский — нет.

Поэтому он говорит: «Целевая аудитория LADA e-Largus — это, конечно, корпоративные клиенты. e-Largus может стать идеальным вариантом для курьерских служб, работающих в пределах города, а также для компаний, которые активно внедряют в своей деятельности экологическую повестку».

Перевожу на русский язык: дураков среди «физиков» найти не получится, поэтому давайте впаривать чудо-аппарат «юрикам». Компании и госорганы имеют возможность платить втридорога, ибо первые перекладывают свои непроизводительные затраты на плечи покупателей-частников, а вторые напрямую залезают в карман к гражданам, ибо черпают свои средства из налоговых поступлений.

Зато они получают славу «борцов за экологическую повестку». Именно к этой славе и хочет примазаться АВТОВАЗ, поскольку реальной экономической выгоды от «электроларгуса» не просматривается при всем желании.