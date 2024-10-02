Электромобильный бред: за что АВТОВАЗ хочет дискредитировать LADA Largus

Для российского автомобильного начальства выпуск электромобилей стал буквально навязчивой идеей, несмотря на ее очевидное угасание на Западе «Электричками» бредят все — от руководителей министерств и ведомств, витающих в горних высях, до производственников и маркетологов, которым вроде бы пристало твердо стоять на земле обеими ногами.
РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦЕ
В чем состоит притягательность идеи насильственного продвижения электротранспорта — понять трудно, почти невозможно. Ибо если товар конкурентоспособный, он и без пинков сверху завоюет себе место под солнцем. Однако ж пока электрификация автомобильной отрасли никому кроме проблем ничего не принесла (за исключением, конечно, великого комбинатора и весельчака Илона нашего Маска).
Увлекшаяся до потери сознания борьбой с двигателями внутреннего сгорания Европа практически похоронила свой автопром под радостные аплодисменты китайцев. Да, собственно, и в самом Китае наблюдаются определенные проблемы с реализацией электрокаров.
США вынужденно признали полный провал инспирированной Байденом инфраструктурной программы по строительству 500 тысяч «суперчаржеров».
Выделенные на нее 7,5 млрд. растаяли в тумане, оставив материальный след в виде жалких семи терминалов, что вряд ли может способствовать взрывному росту продаж «автомобилей будущего».
Но российские чиновники, очарованные глобалистской байкой о жизненной необходимости развивать «зеленый» транспорт, не упустили возможности наступить на те же грабли. Ну как же, Запад не может быть неправ! Результат после закономерного удара рукояткой граблей — на лице.
Распиаренный липецкий «Моторинвест» начал выпускать автомобили Dongfeng с ДВС, ибо «Электролюкс» — виноват, «Эволют» — не вывозит. Столичный «Москвич» в августе продал 1,9 тыс. своих кроссоверов и седанов с традиционными двигателями, но электромобилей «Москвич 3е» российские водители купили только 132 штуки.
Танцы с бубном вокруг камазовского «Атома» или росатомовского Voyt как были, так и остаются ритуальными хороводами, в центре которых уныло обретаются концепты без какой-либо перспективы серийного производства. Список неудач, постигших наших автомобилестроителей на тернистом пути борьбы за экологичную экологию, можно продолжить, вспоминая более мелкие попытки перевернуть Землю с помощью столь ненадежной точки опоры.
ЕСТЬ ЕЩЕ ЯГОДЫ. НО В ЯГОДИЦАХ
Как ни странно, свой персональный отрицательный опыт выпуска электромобилей имеет и АВТОВАЗ. В 2011 году он представил публике якобы серийную LADA Ellada, сооруженную на базе «Калины». Серия сия, кажется, включила в себя 100 машин пилотной партии, на чем благополучно и завершилась.
Но остались еще ягоды в ягодицах — желание соответствовать не дает покоя ответственным работникам Волжского завода. Теперь они хотят поставить эксперимент над скромным трудягой «Ларгусом». Дескать, у него есть все предпосылки стать лидером среди легковых электромобилей в России.
По крайней мере, так заявил агентству «Автостат» коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, первые автомобили e-Largus ожидаются в дилерских центрах в конце октября или в ноябре.
Хочу напомнить, что продажи LADA Largus (обычного, бензинового) возобновились 20 июня 2024 года и сходу набрали обороты. В августе продано 1042 пассажирских универсала и 465 коммерческих фургонов. Это больше, чем за тот же срок реализовано электромобилей всех марок и мастей — 1302 штуки. Чем АВТОВАЗу поможет насилие над несчастным «Ларгусом» — непонятно.
Цена базовой версии электрического фургона составит практически три миллиона рублей — и это уже с учетом субсидии для покупателей электрокаров. Вы представляете себе человека, готового выложить за подобный автомобиль три «ляма»? Я — нет. И Александр Шапринский — нет.
Поэтому он говорит: «Целевая аудитория LADA e-Largus — это, конечно, корпоративные клиенты. e-Largus может стать идеальным вариантом для курьерских служб, работающих в пределах города, а также для компаний, которые активно внедряют в своей деятельности экологическую повестку».
Перевожу на русский язык: дураков среди «физиков» найти не получится, поэтому давайте впаривать чудо-аппарат «юрикам». Компании и госорганы имеют возможность платить втридорога, ибо первые перекладывают свои непроизводительные затраты на плечи покупателей-частников, а вторые напрямую залезают в карман к гражданам, ибо черпают свои средства из налоговых поступлений.
Зато они получают славу «борцов за экологическую повестку». Именно к этой славе и хочет примазаться АВТОВАЗ, поскольку реальной экономической выгоды от «электроларгуса» не просматривается при всем желании.