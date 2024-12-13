Семиместные LADA Largus и Largus Cross вернулись на конвейер

Одновременно с перезапуском производства семиместного Largus и вседорожной версии Cross в Ижевске все автомобили линейки получили расширенный список опций. Теперь их можно приобрести в исполнении Comfort. К его плюсам относят электрообогрев и регулировку боковых зеркал, трехуровневый подогрев передних кресел. Пассажирские версии обзавелись вторым рядом сидений, который можно складывать в соотношении 2/3. Натяжная полка багажника появилась в 5-местных машинах.

В комплектации Comfort 90-сильный «Ларгус», рассчитанный на пятерых, обойдется минимум в 1 702 000 рублей. В случае 7-местной машины ценник начинается от 1 752 000 рублей, стартовая цена фургона — 1 712 000 рублей.

В том же исполнении за Largus Cross, отличающийся от других машин семейства увеличенным клиренсом и защитным обвесом кузова, просят от 1 807 000 либо от 1 857 000 рублей — в зависимости от количества мест.

В декабре начали выпускать «Ларгусы» в версии Enjoy — впервые эта модель получила мультимедийный комплекс система LADA Enjoy Pro с встроенными сервисами Яндекса. В список оснащения также включили мультируль, задние парктроники, датчики света и дождя. Имеются обогрев лобового стекла и камера заднего вида.

Базовая цена LADA Largus, рассчитанного на пятерых, в исполнении Enjoy составляет 1 907 000 рублей. За 7-местную версию и фургон просят минимум 1 957 000 и 1 832 000 рублей соответственно.

В начале декабря портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA выпустила 30-тысячный Largus.