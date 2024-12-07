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Анабиоз российского автопрома: скольких LADA мы не досчитаемся в 2025 году

АВТОВАЗ, похоже, разделит участь российского авторынка

Тольяттинский автогигант может пересмотреть планы по выпуску машин на будущий год. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько сильно рискует сократиться выпуск «народных» авто, учитывая рыночные реалии и отсутствие доступных кредитов.

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Анабиоз российского автопрома: скольких LADA мы не досчитаемся в 2025 году

О переоценке производственных перспектив заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». Во всяком случае, в связи с замедлением продаж, возможно, потребуется в начале следующего года обратиться с таким предложением к совету директоров. Поясняя свою позицию, президент АВТОВАЗа посетовал на повышение учетной ставки ЦБ, рост курса доллара и ужесточение условий кредитования.

— Российский авторынок сейчас и в самом деле находится в очень сложных условиях, — констатирует вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — И даже «бюджетная» LADA Granta— уже не выглядит настолько доступной, как прежде. В реальности новую «Гранту» сейчас невозможно найти дешевле, чем за миллион рублей. При этом потребители, имеющие возможность заплатить больше и взять, например, Vesta, зачастую предпочитают ей среднебюджетную китайскую машину, — утверждает эксперт.

Но дело не только в самом ценнике, уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд». Сейчас, по его оценке, главная сложность для всего отечественного авторынка, включая продукцию крупнейшего российского производителя, состоит в нехватке доступного кредитования. Причем все идет к тому, что займы в ближайшие месяцы не станут дешевле. Более того, есть все шансы, что они продолжат дорожать.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

А отсутствие кредитов по приемлемым ставкам лишает многих покупателей, теоретически готовых обзавестись относительно недорогой отечественной моделью даже при нынешних ценах, возможности позволить себе этого из-за стоимости займов. То есть «народные авто» тоже стали к концу 2024-го гораздо менее доступными из-за повышения ключевой ставки до 21%.

— Конечно, трудно поверить, что в той ситуации, что сейчас сложилась на рынке, с конвейера АВТОВАЗа в 2025 году могут сойти 500 000 авто, — считает специалист. — Гораздо реалистичнее выглядит показатель в пределах 300 000-350 000 машин, полагает г-н Хайцеэр.

Таким образом, несмотря на усилия, предпринимаемые властями для того, чтобы сделать менее доступными ТС иностранных марок, ситуация в силу финансовых сложностей, включая денежно-кредитную политику, настолько осложнилась, что даже об отечественных машинах многим россиянам остается только мечтать. Стараясь не оказаться без последних денег (в дополнение к этому взвалив на себя кредитную кабалу), граждане, наоборот, открывают вклады в банках, пользуясь преимуществами текущей политики ЦБ, а не пытаясь преодолевать ее.

Иными словами, наши соотечественники выжидают, когда все так или иначе в экономике «устаканится», и автомобили снова станут более-менее доступными. Вопрос в том, сколько придется ждать и есть ли вообще у отечественного авторынка выход из того положения, в котором он сейчас оказался.

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