Анабиоз российского автопрома: скольких LADA мы не досчитаемся в 2025 году

Тольяттинский автогигант может пересмотреть планы по выпуску машин на будущий год. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько сильно рискует сократиться выпуск «народных» авто, учитывая рыночные реалии и отсутствие доступных кредитов.

О переоценке производственных перспектив заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». Во всяком случае, в связи с замедлением продаж, возможно, потребуется в начале следующего года обратиться с таким предложением к совету директоров. Поясняя свою позицию, президент АВТОВАЗа посетовал на повышение учетной ставки ЦБ, рост курса доллара и ужесточение условий кредитования.

— Российский авторынок сейчас и в самом деле находится в очень сложных условиях, — констатирует вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — И даже «бюджетная» LADA Granta— уже не выглядит настолько доступной, как прежде. В реальности новую «Гранту» сейчас невозможно найти дешевле, чем за миллион рублей. При этом потребители, имеющие возможность заплатить больше и взять, например, Vesta, зачастую предпочитают ей среднебюджетную китайскую машину, — утверждает эксперт.

Но дело не только в самом ценнике, уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд». Сейчас, по его оценке, главная сложность для всего отечественного авторынка, включая продукцию крупнейшего российского производителя, состоит в нехватке доступного кредитования. Причем все идет к тому, что займы в ближайшие месяцы не станут дешевле. Более того, есть все шансы, что они продолжат дорожать.

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А отсутствие кредитов по приемлемым ставкам лишает многих покупателей, теоретически готовых обзавестись относительно недорогой отечественной моделью даже при нынешних ценах, возможности позволить себе этого из-за стоимости займов. То есть «народные авто» тоже стали к концу 2024-го гораздо менее доступными из-за повышения ключевой ставки до 21%.

— Конечно, трудно поверить, что в той ситуации, что сейчас сложилась на рынке, с конвейера АВТОВАЗа в 2025 году могут сойти 500 000 авто, — считает специалист. — Гораздо реалистичнее выглядит показатель в пределах 300 000-350 000 машин, полагает г-н Хайцеэр.

Таким образом, несмотря на усилия, предпринимаемые властями для того, чтобы сделать менее доступными ТС иностранных марок, ситуация в силу финансовых сложностей, включая денежно-кредитную политику, настолько осложнилась, что даже об отечественных машинах многим россиянам остается только мечтать. Стараясь не оказаться без последних денег (в дополнение к этому взвалив на себя кредитную кабалу), граждане, наоборот, открывают вклады в банках, пользуясь преимуществами текущей политики ЦБ, а не пытаясь преодолевать ее.

Иными словами, наши соотечественники выжидают, когда все так или иначе в экономике «устаканится», и автомобили снова станут более-менее доступными. Вопрос в том, сколько придется ждать и есть ли вообще у отечественного авторынка выход из того положения, в котором он сейчас оказался.