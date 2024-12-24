АВТОВАЗ запатентовал новые названия Altra и Retiva

Две новые торговые марки Волжского автозавода зарегистрированы, что неудивительно, по классу автомобилей. Но не факт, что Altra и Retiva впоследствии станут новенькими «Ладами». Ранее АВТОВАЗ уже использовал подобную практику — регистрировал названия, но не использовал их. Например, сейчас в Тольятти в том числе держат про запас имена Kvest, Onega и Kam4atka.

Сведения о том, что АВТОВАЗ запатентовал названия Retiva и Altra, появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Напомним, 12 лет назад тольяттинский автогигант оформлял заявки на названия Ladoga и Svoboda, Fortuna, Quanta и Slavia. В 2015-м речь шла об именах Expira и Intriga, X Path и Excite, а также Antiga, Binar и XRave.

Патент на название Aura был приобретен АВТОВАЗом еще в 2021-м, но в итоге эти четыре латинские буквы превратились в полноценный бизнес-седан только в 2024-м. LADA Aura, ориентированная главным образом на комфорт задних пассажиров, комплектуется 122-сильным мотором объемом 1,8 л, работающим в паре с вариатором. Доступны варианты исполнения Premier и Status по цене от 2 599 000 и 2 799 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько бизнес-седанов «Аура» россияне уже успели купить в розницу.