Стало известно, сколько бизнес-седанов LADA Aura купили в розницу

LADA Aura стала миллионным автомобилем, сошедшим с конвейера в новейшей истории тольяттинского автогиганта. Наш корреспондент посетил мероприятие, посвященное этому событию, и узнал первые результаты продаж, стартовавших в конце ноября. Поначалу «Ауру» начали отгружать для корпоративных клиентов и чиновников, чуть позже дело дошло и до обычных покупателей.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что на сегодняшний день частные клиенты приобрели три стретч-седана LADA Aura. Статистика по корпоративным клиентам пока является закрытой, ее обещают рассекретить 15 января. Но уже известно, что этой категории покупателей досталось «действительно больше» машин, отметили представители отечественной марки.

Пока в Тольятти выпускают, как правило, 66 экземпляров LADA Aura в сутки. Иногда бывает и больше — например, накануне речь шла о 76 четырехдверках. Как удалось узнать корреспонденту портала «АвтоВзгляд», это не связано всецело с госзаказом — появившиеся на свет «Ауры» предназначены для рынка в общем.

Официально продажи LADA Aura стартовали 20 ноября, реализация в розницу началась через девять дней после этого. Новинка комплектуется 122-сильным мотором объемом 1,8 л, работающим в паре с вариатором. Доступны варианты исполнения Premier и Status по цене от 2 599 000 и 2 799 000 рублей. Кроме того, уже анонсированы упрощенная версия для работы автомобиля в такси и наиболее роскошная, предназначенная самым требовательным клиентам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел «закрученный» тест-драйв LADA Aura, оценив стретч-седан по достоинству.