В России планируют возобновить производство Peugeot Partner

Грузопассажирский Peugeot Partner (B9) могут вернуть на конвейер бывшего завода «ПСМА Рус», который теперь носит название «Автомобильные технологии». На предприятии уже успели освоить сварку кузовов известного у нас французского «каблука». В ближайшее время должен запуститься и покрасочный цех.

Об этом сообщает «Российская газета». Кроме того, на скорое возвращение Peugeot Partner (он же Citroёn Berlingo) намекает видеоролик, опубликованный в телеграм-канале «Правительство России». «Француз» появляется в кадре на короткое время.

Изначально Peugeot Partner начали делать в Калужской области в ноябре 2020-го. Тогда модель предлагали российским покупателям в виде фургона с длиной кузова 4380 и 4628 мм (L1 и L2 соответственно). Под капот устанавливали 1,6-литровый 115-сильный бензиновый мотор либо 90-литровый дизель аналогичного объема. За переключение передач отвечала «механика» на пять ступеней.

В середине декабря 2024-го портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в ближайшие месяцы на отечественный авторынок планируют вывести новую легковую модель Peugeot. Мы предположили, что это, скорее всего, будет кроссовер с индексом 3008.