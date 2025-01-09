16

В России планируют возобновить производство Peugeot Partner

Конкурента LADA Largus хотят снова собирать под Калугой

Грузопассажирский Peugeot Partner (B9) могут вернуть на конвейер бывшего завода «ПСМА Рус», который теперь носит название «Автомобильные технологии». На предприятии уже успели освоить сварку кузовов известного у нас французского «каблука». В ближайшее время должен запуститься и покрасочный цех.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России планируют возобновить производство Peugeot Partner

Об этом сообщает «Российская газета». Кроме того, на скорое возвращение Peugeot Partner (он же Citroёn Berlingo) намекает видеоролик, опубликованный в телеграм-канале «Правительство России». «Француз» появляется в кадре на короткое время.

Изначально Peugeot Partner начали делать в Калужской области в ноябре 2020-го. Тогда модель предлагали российским покупателям в виде фургона с длиной кузова 4380 и 4628 мм (L1 и L2 соответственно). Под капот устанавливали 1,6-литровый 115-сильный бензиновый мотор либо 90-литровый дизель аналогичного объема. За переключение передач отвечала «механика» на пять ступеней.

В середине декабря 2024-го портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в ближайшие месяцы на отечественный авторынок планируют вывести новую легковую модель Peugeot. Мы предположили, что это, скорее всего, будет кроссовер с индексом 3008.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует