Честный бизнес: рынок аренды коммерческой техники меняется к лучшему

Глобальные изменения затронули все сегменты российского автомобильного рынка. Особенно сильно перемены коснулись рынков коммерческого транспорта и спецтехники. Здесь сложились абсолютно новые, а если называть вещи своими именами — несравнимые с прежними правила взаимодействия между клиентами и продавцами. И речь идет не только о купле-продаже спецтехники, но и об услугах, тесно с ней связанных: в частности, об аренде. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Давать оценку автомобильного рынка России прямо сегодня — сложная задача. Даже профессионалы с десятилетиями опыта не готовы выносить вердикт и утверждать, что уже окончательно сформировался новый рынок. С какой стороны ни посмотри, перемены еще не закончились, хоть и понятно, что рынок станет совсем иным. Однако уже сейчас появляются тренды, которые невозможно отрицать — именно они завтра лягут в основу новой действительности и пробудут с нами долгие годы.

Один из быстро изменившихся сегментов — аренда спецтехники. Буквально вчера это был закрытый клуб, услугами которого мог пользоваться лишь очень узкий круг лиц. Все сделки совершались преимущественно по знакомству, на основе договоренностей — иногда даже личных, а сам рынок был весьма волатильным, неустойчивым. Почему так? Причины — зачастую непрозрачные условия предложений, отсутствие гарантий и т.д. Особенно критично это было для малого и среднего бизнеса, для которых долгие годы аренда была последним, обычно вынужденным решением. Частный пользователь и вовсе не рассматривал аренду спецтехники, оценивая объем возможных последствий, в которых риск всегда превалировал над прибылью. Более того, рынок аренды спецтехники в силу своей раздробленности и глубокой региональной специфики нуждался в централизации предложения и спроса.

XXI век доказал, что внедрение понятной структуры, основанной на крепком фундаменте, позволяет решать все эти проблемы, открыв и арендаторам, и арендодателям новые возможности и источники прибыли. Для расширения этих возможностей, привлечения новых клиентов и повышения дохода были необходимы площадки, работающие онлайн, чтобы это устраивало всех участников сделки. Фото: Олег Васильев

«Таким образом, арендаторы обеспечиваются инструментами, позволяющими в короткие сроки подобрать исполнителя услуги. Гораздо проще нажать на одну кнопку, чем звонить в 20 компаний, сравнивать их по цене и думать, кому можно доверять. Продавцу пользоваться подобными площадками также удобно, потому что продавец фактически освобождается от всех расходов на маркетинг, на кол-центр, на отдел продаж. Все, что ему нужно делать, это эффективно отрабатывать те заказы, которые он получает, т.е. он может фокусироваться на своей основной деятельности. Также для обеспечения безопасности сделки на подобных платформах предусмотрен особый механизм расчетов. Например, на нашей платформе Авито Спецтехника, когда заказ сделан, мы получаем оплату, но проводим ее исполнителю услуги только в тот момент, когда обе стороны подтвердили тот факт, что услуга оказана в полном соответствии с ожиданиями. Мы начинали как площадка, которая дает возможность просто связаться с поставщиком, договориться. Мы представляли собой некий цифровой аналог справочника компаний, которые предлагают свою технику купить или арендовать. Сейчас мы находимся на том этапе, когда уже не нужно никому звонить — достаточно в несколько кликов выбрать нужную спецтехнику. Наши цифры это подтверждают: более 5000 заказов прошло через нашу платформу, а арендой спецтехники ежедневно интересуются более 180 тысяч пользователей по всей стране», — рассказал руководитель бизнес-направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов. Фото: Алексей Смирнов

Ключевой момент — цена, которая значительна и при покупке, и при аренде спецтехники, поэтому в безопасной сделке заинтересованы оба участника. Именно безопасность контракта и прозрачность транзакции — краеугольные камни, которые должны закладываться в основу схемы работы подобных сервисов. Онлайн-платформы выступают своего рода поручителем, а также предлагают шкалу для определения того, какого из поставщиков лучше выбрать. Благодаря этому уверенность в том, что сделка пройдет успешно, есть и у арендатора, и у арендодателя, следовательно, шансов заключить взаимовыгодную сделку намного больше. 6457 АГРОСАЛОН-2024: Автопилотируемые комбайны и быстроходные опрыскиватели Какие новики увидели российские аграрии на очередной профильной выставке

Подтверждает слова Тимура Осипова и один из крупнейших представителей стороны арендодателей и продавцов техники, заместитель коммерческого директора XCMG Игорь Мурашов: «Сегодня рынок коммерческой техники претерпел значительные изменения, и интересно отметить, что его трансформация началась именно с развития электронной коммерции. Современные онлайн-платформы позволяют приобрести любую технику — от бюджетной полотёрки до многотоннажного крана стоимостью в сотни миллионов рублей — буквально одним кликом, выбрав необходимую комплектацию. Одним из пионеров в этой области выступила компания Авито. Развитие площадки проходило поэтапно: сначала появились предложения для юридических лиц, затем, в середине 2010-х годов, был запущен специализированный раздел по продаже спецтехники. На сегодняшний день значительная часть наших дилеров получает запросы именно через эту платформу. По данным регулярного мониторинга, клиенты приходят к нам двумя основными путями: через корпоративный сайт или через эту платформу».

Будущее отрасли спецтехники, по прогнозам аналитиков, принадлежит арендным отношениям. Этот формат во многих случаях существенно снижает финансовую нагрузку по сравнению с прямой покупкой: если спецтехника не нужна постоянно и не является необходимой для основного вида деятельности, то уменьшаются не только первоначальные затраты, но и риски, расходы на содержание, издержки при простое и другие обязательные расходы, оптимизация которых является приоритетной задачей для любого бизнеса. Фото: Олег Васильев