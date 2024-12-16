Названы сроки «официального» появления новинки Peugeot в России

Новую модель Peugeot планируют вывести на отечественный авторынок в ближайшие месяцы. Пока официально не раскрывают, о каком именно автомобиле идет речь. Но мы думаем, что это, скорее всего, будет хорошо известный в нашей стране кроссовер Peugeot 3008. Процесс курирует компания «Автомобильные технологии», на чьей производственной площадке под Калугой выпускают родственные машины с шильдиком Citroёn.

О появлении новинки от «Пежо» в нашей стране сообщают «Известия» со ссылкой на инсайдеров. Уточняется, что продажи автомобиля в России планируют начать в первом квартале следующего года.

После перезапуска производства Citroёn С5 Aircross отечественной сборки начали продавать в России с конца мая текущего года. Кроссовер делают в Калужской области из комплектующих, которые поставляет дружественный Китай. Кроме того, «Автомобильные технологии» снабжают наш рынок кроссбэками Citroёn C5X, а также паркетниками от Peugeot с индексами 2008, 4008 и 5008.

Напомним, еще в конце марта 2024 года собственные источники в дилерском сообществе раскрыли порталу «АвтоВзгляд», что именно Peugeot 3008 имеет все шансы прописаться на бывшем заводе «ПСМА Рус». Помимо всего прочего, нам там озвучили и примерную стоимость паркетника.