Кто выставил АВТОВАЗ на деньги: все о новом рекламном ролике LADA

Российский автогигант и безусловный лидер рынка АВТОВАЗ заплатил 12 миллионов рублей великолепной певице Mia Boyka за исполнение мирового хита «Черная Лада». По крайней мере, так сообщает Telegram-канал Mash, которого нечасто удается подловить на откровенном вранье. Музыка, конечно, не входит в сферу интересов портала «АвтоВзгляд», который, тем не менее, выскажет свое сугубо дилетантское мнение по данному поводу.

Конечно, канал Mash, как правило, снабжает читателей достоверной информацией, однако кто знает — вдруг в Тольятти возмутятся, да открестятся от своего спонсорства? Мы выждали некоторое время, прежде чем высказываться относительно щедрого жеста АВТОВАЗа. Никаких опровержений вроде как не поступило, и в таком случае у нас возникло несколько вопросов.

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Прежде всего, хотелось бы понять, чего ради все это затеяно. Бытует мнение, что таким образом АВТОВАЗ хочет получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе с наступающими китайскими брендами, которых не удалось сдержать ни запретительным утильсбором, ни безудержным повышением ключевой ставки. Однако такое объяснение кажется несколько наивным.

Фото: globallookpress.com

Клип, где у широко известной в узких кругах певицы Mia Boyka на подтанцовке выступают красавцы-джигиты, вроде как посвящен LADA Vesta Sport и ориентирован на жителей Кавказа, традиционно испытывающих добрые чувства к продукции тольяттинского предприятия. Правда, тут есть одно «но». Обитатели тех мест выбрали эту марку вовсе не за ее выдающиеся ездовые качества и потрясающий дизайн, а за вполне очевидные плюсы — сравнительно низкую цену и ремонтопригодность. Именно поэтому они предпочли другим автомобилям «Приору», и вряд ли их заинтересует непрактичная «Веста Спорт».

С другой стороны, китайские производители никоим образом не выделяют население Кавказа в качестве своей особой целевой аудитории, и бодаться с ними именно здесь кажется развлечением достаточно сомнительным. Да и в принципе, вместо потешных роликов руководству АВТОВАЗа было бы куда приличнее озаботиться качеством и технологичностью собственной продукции.

С третьей стороны, я слабо себе представляю социально-возрастной состав поклонников и поклонниц этой самой Mia Boyka. Судя по клипу, это дети старшего школьного возраста. Ну, возможно, студенты младших курсов. Сильно сомневаюсь, что сразу по его просмотру они немедленно бросятся в автосалоны LADA и примутся оптом скупать автомобили Vesta Sport, причем настоятельно требовать именно черный цвет. Вряд ли их подвигнут на такой поступок даже скачущие на заднем плане джигиты.

Мия Бойка. Фото: globallookpress.com

КОМУ ПОМОЧЬ МАТЕРИАЛЬНО?

Если же правдивы слухи о том, что этот клип — лишь первый в череде подобных, и впоследствии будет запущено в массы еще несколько творений того же плана, но исполненных в антураже других регионов России, то тут останется только развести руками. Понятно, что для АВТОВАЗа какие-то 12 лямов — не деньги, однако это не повод отправлять их на улучшение финансового состояния особ с неярко выраженным певческим и артистическим талантом.

Надежды на то, что такой рекламный заход действительно сможет существенно поднять продажи, на мой взгляд, неосуществимы. Пока явная польза просматривается лишь для непосредственных участников съемок и пронырливых маркетологов. Кстати, в очередной раз убеждаюсь в том, что реальной пользы от последних примерно столько же, сколько от психоаналитиков или от гадателей на картах таро.

Куда пристойнее было бы потратить эти средства на поддержку действительно интересных культурных феноменов, например, на талантливых музыкантов. Настоящая культура крайне нуждается сейчас в материальной поддержке.