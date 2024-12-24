Вперед в прошлое: в России может остаться всего два автозавода

Оказывается, для технологического рывка в будущее России не хватает самой малости — сокращения количества производственных предприятий, выпускающих автомобили. Такой вывод можно было бы сделать из вчерашнего заявления руководителя Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Развивая эту блестящую идею, портал «АвтоВзгляд» предлагает оставить максимум по паре заводов вообще в каждой отрасли — и будет нам счастье.

О чем на самом деле думают чиновники, ответственные за наш автопром

Интервью изданию «Эксперт» министр дал длинное, весьма мудреное, а посему не очень понятное непосвященному в сакральные управленческие тайны большинству. Однако среди экономической зауми время от времени яркими бриллиантами вспыхивают нестандартные идеи. Одна из них напрямую касается отечественного автопрома.

Вообще, последнее время настало время Максимов, которые сыплют парадоксами как из рога изобилия. То президент АВТОВАЗа Максим Соколов призовет к честной конкурентной борьбе с китайскими автопроизводителями, под каковой он подразумевает введение драконовских налогов для компаний из Поднебесной.

То глава ФАС Максим Шаскольский погрозит пальцем автоэкспертам, требуя от них прекратить заниматься прогнозами. То руководитель Дептранса Максим Ликсутов намекнет, что единственный способ борьбы с перегруженностью дорог — делать их платными. Теперь вот нас порадовал нестандартными соображениями и четвертый Максим.

БЕЗ ЧЕГО НЕ ЛЕТАЮТ БИЗНЕСЫ

Не откажу себе в удовольствии полностью и без купюр процитировать вопрос, заданный журналистами «Эксперта», дабы наши читатели разом прочувствовали бездонность смыслов развернувшейся беседы:

Фото globallookpress.com

— Одна из распространенных проблем с созданием высокотехнологичной продукции — это слабая жизнеспособность проектов в условиях ограниченного внутреннего рынка. То есть бизнесы не летают без экспорта. Вы учитываете этот момент?

Как говорится, каков вопрос, таков и ответ. Максим Решетников отреагировал следующим образом:

— Мы пытаемся быть реалистами и понимаем, что иногда для поддержания рентабельности может требоваться рынок в 300 млн человек, а иногда не хватает и миллиарда. Но мы не зацикливаем российский рынок только на российских же технологиях. Всегда должна быть конкуренция. К счастью, или к сожалению, она есть, и она достаточно острая. Сейчас сменился состав поставщиков и стало много китайской продукции. У Китая большой рынок, и они могут позволить себе много инвестировать. У нас рынок, конечно, меньше, но для многих технологий и его достаточно.

И далее г-н Решетников, явно захваченный потоком собственных мыслей, продолжил:

— Мы можем в том же автопроме иметь не много, как раньше, а два-три больших, конкурентоспособных и рентабельных завода с высокой локализацией. Не следует думать, что у нас нет других рынков, кроме российского. Да, западные рынки для нас закрыты. Но есть ведь быстрорастущие экономики Глобального Юга. Страны Африки, Индия, Иран, арабский мир. Чем быстрее они развиваются, тем больше нашей продукции будут потреблять.

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ЧТО К СЧАСТЬЮ. А ЧТО К СОЖАЛЕНИЮ

Кто и когда придумал, что страна может суверенно выживать только при наличии 300+ млн населения — для меня загадка, хотя в данном вопросе я и не копался по причине его явной дискуссионности. Но как отмазка при неспособности достигнуть реальных результатов, он поистине бесценен.

Народу-де у нас маловато, чтобы отрасль нормально функционировала. Вот если бы в России жило 500 миллионов, то мы бы тут — ух! А так что — какой с нас спрос при жалких 140 млн. То ли дело Китай — там полтора миллиарда, поэтому и автопром цветет.

Вопрос конкуренции для наших автомобильных чиновников вообще весьма болезненный — будь то с Китаем, Германией, Францией, Японией или Южной Кореей. В России она, к счастью, присутствует, но задавить ее административными методами, к несчастью, пока никак не получается. Такая забавная дихотомия в сознании. А поскольку мирового технологического уровня в автомобилестроении можно достичь только при 300+, как мы помним, то не стоит и надрываться.

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Что касается гениального плана по сокращению числа заводов до двух-трех, так мы это уже проходили при СССР. Только вот ни качеством, ни разнообразием ассортимента, ни способностью удовлетворить спрос эти советские автогиганты не страдали.

Максиму Геннадьевичу об этом не знать простительно — в момент крушения Советского Союза ему было 12 лет.

Если убрать «китайцев», которые нашим капитанам автоиндустрии как бельмо в глазу, то и сейчас ситуация фактически окажется той же самой, только количество автогигантов сократилось до одного. И он по-прежнему не демонстрируют стремления ни становиться конкурентоспособным, ни рентабельным, ни технологически передовым. Ибо для достижения всего перечисленного нужно не 300 млн населения, а элементарное желание и кое-какие профессиональные способности.

А что касается Индии, Ирана, арабского мира и стран Африки, то они действительно будут по мере своего развития потреблять все больше российской продукции — в частности, лучших в мире систем вооружения. И продолжат дипломатично отказываться от изделий нашего автопрома, остающегося на технологическом уровне прошлого века.