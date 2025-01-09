Несите все ваши деньги: как изменились цены на новые авто в январе 2025 года

Автомобили дорожают по всему миру, но на гребне волны, как обычно, мы с вами, российские автолюбители, которые волей курса валюты, санкций, запретов, таможенных сборов и прочих «отягчающих обстоятельств», вынуждены крепко переплачивать. Причем вчера всегда было и будет дешевле, чем сегодня. Сколько дописали автомобильные дилеры к ценникам в новогодние праздники выяснил портал «АвтоВзгляд».

Помните, в прошлой жизни покупку нового автомобиля откладывали на декабрь-январь? Тогда склады дилеров ломились от «прошлогодней» продукции, а продавцы давали хорошие скидки ради освобождения своих парковок от залежалого товара. Тогда любой официальный дилер гнался за годовым бонусом от дистрибутора, набирал машин с избытком, но потом готов был поделиться частью прибыли с покупателем, чтобы с нового года включиться в новую же гонку за очередной «тринадцатой зарплатой». Сегодня все совсем иначе.

Машин на складах тоже навалом — информагентства сообщают как минимум о 200 000 автомобилях (по другим оценкам таких машин, включая площадки производителей — не менее 500 000), которые ждут-не дождутся своего покупателя — но толп страждущих в ДЦ не наблюдается, а ценник, наоборот, вырос: китайцы никаких бонусов и прочих привилегий дилерам под елку не положили.

Более того, с 1 января вырос утилизационный сбор, подтолкнув цены вверх. Да-да, подорожали все без исключения автомобили, но подъем тарифов для населения начался с отказа от скидок: GAC, например, свернул скидочную программу на GS8 (100 000 рублей) и M8 (200 000 рублей). Не блистающий обилием продаж бренд Kaiyi отказался от могучей своей дисконтной программы полностью: на Е5 больше нельзя получить скидку, которая доходила до 715 000 рублей, отменен «бонус» на X3 (до 764 000 рублей), X3 Pro (до 764 000 рублей), X7 Kunlun (до 800 000 рублей).

Фото портала АвтоВзгляд.

Так же поступили и в Tank: отменен дисконт на «трехсотый» (100 000 рублей) и «пятисотый» (150 000), а гибридный Tank 500 лишился не только скидки в 150 000 руб., но и подорожал на 200 000. Tank 700, ничтоже сумняшеся, прибавил в цене сразу пол миллиона «деревянных». Цены на все вариации пикапа Great Wall Poer выросли на 100 000 рублей.

Среди моделей Changan подорожал кроссовер CS75, причем цены на все комплектации поднялись разом на 50 000 рублей, а вот Haval махом «подвинул прайсы» на весь модельный ряд: M6, Jolion, H3 добавили по 100 000, F7 и H5 — 150 000, H9 — 200 000. Подорожали и все модели Solaris: цены на KRS подросли на 6000-38 000 «деревянных», на KRX — на 81 000 — 167 000, на HC — на 137 000 — 350 000 рублей. УАЗ, не выходя из праздников, тоже переписал прайс-листы: базовый Hunter прибавил 80 000, а версия «Expedition» — 70 000. «Патриот», вернее — Patriot, стал дороже на 80 000: что пикап, что цельнометаллический. JAC T9 подорожал на «полтинник».

Пока держат цены в Chery — подорожание в 100 000 рублей коснулось только Arrizo 8, а в целом по некоторым моделям (например, по Tiggo 8), можно еще успеть не только на традиционные скидки за кредит и trade-in получить, но и отхватить фирменный дисконт в 200 000 рублей, если в счет части оплаты сдать VW, Skoda, Kia или Hyundai. Вот, как говорится, и определился главный выгодоприобретатель «всекитайской» экспансии в Россию со своей целевой аудиторией.

Фото globallookpress.com

DFM все еще распродает машины 2023 года, поэтому на модель DF6 скидку даже повысили на 100 000 рублей, так что итоговый дисконт составит до 450 000 рублей. Но самый яркий «демпинг» устроил Evolute: скидка на I-Pro увеличена на 75 000 рублей и составляет теперь до 375 000 рублей, на I-Jet скинули еще 390 000 рублей, в общем 1 245 000 рублей в пике, I-Joy — дисконт до 1 320 000 рублей (скидку увеличили на 425 000 руб.).

Хочется спросить напоследок: а что же родная LADA? А АВТОВАЗ поднимет цены с 14 января: «Нива» пересечет отметку в миллион и будет стоить 1 021 000 руб. (+40 000), Granta в базе добавил 46 500 и будет торговаться от 746 400 руб., а в «топе» — 1 380 000. «Веста» в кузове седан в начальном исполнении подорожает сразу на 200 000 и будет стоить от 1 460 000 руб., «топ» добавит 20 000 и обойдется в 1 980 000 руб., «кросс-седан» — от 1 700 000 до 2 070 000, универсал — от 1 640 000 до 2 110 000, а «кросс-универсал» — от 1 860 000 до 2 190 000 рублей. «Аура», Largus и Niva Travel — без изменений. Пока.

С новым годом! С новыми ценами!