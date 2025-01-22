АВТОВАЗ назвал дату премьеры спортивной LADA Iskra

Спортивная LADA Iskra специально подготовлена для ледовых соревнований. Кузов автомобиля облегчили, он получил вварной каркас безопасности. Новинка оснащена более жесткими пружинами и особыми амортизаторами: в их опорах и рычагах подвески установлены сферические шарниры вместо привычных сайлентблоков. Гоночную «Искру» представят широкой общественности 25 января в рамках 27-й Гонки Чемпионов под Самарой.

Больше всего доработок досталось мотору LADA Iskra. Объем силового агрегата вырос до 1,8 л благодаря появлению коленвала, который увеличил ход поршня. Кроме того, были модернизированы контроллер двигателя и системы впуска и выпуска. Все это позволило увеличить отдачу до 173 л.с., а крутящий момент — до 200 Нм. Что интересно, уже три четверти доступны на отметке 2,5 тыс. об/мин. В итоге спортивная «Искра» оказалась наиболее тяговитой по сравнению с прежними ледовыми болидами «Лады».

Трансмиссия гоночной LADA Iskra имеет секвентальный механизм переключения передач, плюс самоблокирующийся межколесный дифференциал. Задние тормоза взяты от флагманской Vesta, систему усилили гидравлическим «ручником» и возможностью регулировки тормозных усилий. Панель управления электроникой смонтирована на рулевой колонке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Тольятти стартовало серийное производство LADA Niva Sport.