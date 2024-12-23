В Тольятти стартовало серийное производство LADA Niva Sport

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», LADA Niva Sport выпускает структура ООО «Лада Спорт». Основными «фишками» новинки являются необычный для этого семейства силовой агрегат, а также спортивные настройки тормозов и подвески. С конвейера АВТОВАЗа окрашенные кузова поступают на линию «Лада Спорт», затем проводится индивидуальная сборка.
Под капот спортивной «Нивы» установлен 122-сильный мотор, выдающий 151 Нм тяги. С ним сочетается доработанная механическая коробка передач. Производитель усилил шестерни пятой передачи и картер сцепления, применил однорычажный привод раздаточной коробки. Отделка салона выполнена в контрастном гоночном стиле. В Тольятти утверждают, что LADA Niva Sport сохранила высокий уровень надежности, в то же время получив улучшенные динамику и управляемость.
Цены и комплектации для LADA Niva Sport раскроют позже, как и сроки поставок таких внедорожников дилерам.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какое обновление предстоит LADA Niva Travel в 2025 году.