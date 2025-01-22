Ультрапремиальные автомобили Great Wall получат статуэтку как у Rolls-Royce

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) получил патент на статуэтку для автомобильного капота. Этот элемент декора напоминает особую фигурку Rolls-Royce, широко известную как «Дух экстаза». Ожидается, что его «поднебесную» версию получат машины Confidence Auto — новой ультралюксовой «дочки» Great Wall.

Патентные изображения китайской статуэтки, предположительно, предназначенной для Confidence Auto, опубликовал местный Минпром. Первенцем новоиспеченного бренда должен стать седан, чья длина составит 5500 мм. Его будет приводить в движение гибридная силовая установка, в которую войдет V-образная «восьмерка» объемом 4,0 л, разработанная концерном Great Wall.

Как на родине, так и на глобальных рынках Confidence Auto будет позиционироваться выше, чем автомобили всех существующих брендов GWM. Перспективы появления «роскошной» марки в России пока не ясны. Однако вероятность того, что продажи официально начнутся и у нас, весьма велика.

Портал «АвтоВзгляд» сообщал об официальном запуске Confidence Auto в начале января. Мы рассказали об особенностях производства автомобилей с таким шильдиком и расписали ряд особенностей первого ультрароскошного седана.