Ультрапремиальные автомобили Great Wall получат статуэтку как у Rolls-Royce

Патентные изображения китайской статуэтки, предположительно, предназначенной для Confidence Auto, опубликовал местный Минпром. Первенцем новоиспеченного бренда должен стать седан, чья длина составит 5500 мм. Его будет приводить в движение гибридная силовая установка, в которую войдет V-образная «восьмерка» объемом 4,0 л, разработанная концерном Great Wall.
Как на родине, так и на глобальных рынках Confidence Auto будет позиционироваться выше, чем автомобили всех существующих брендов GWM. Перспективы появления «роскошной» марки в России пока не ясны. Однако вероятность того, что продажи официально начнутся и у нас, весьма велика.
Портал «АвтоВзгляд» сообщал об официальном запуске Confidence Auto в начале января. Мы рассказали об особенностях производства автомобилей с таким шильдиком и расписали ряд особенностей первого ультрароскошного седана.