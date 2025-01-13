Концерн Great Wall раскрыл название нового ультрапремиального автобренда

1 января 2025 года Great Wall Motor (GWM) официально запустил свой очередной суббренд с кодовым названием BG, проведя генеральное собрание топ-менеджеров. Теперь же стало известно, что на глобальном рынке марка будет называться Confidence Auto — китайцы сделали ставку на люксовый сегмент. Автомобили планируют выпускать лимитированными сериями, первенцем станет седан. Его выход на «поднебесный» рынок намечен на этот год.

Как сообщает Auto Home, председателем Confidence Auto стал основатель GWM Вэй Цзяньцзюнь. Оказалось, что над созданием новой премиальной марки представители концерна начали работать еще четыре года назад. И на английском, и на русском ее название призвано подчеркнуть статусность продукции. По-нашему, это можно перевести как «самоуверенный автомобиль».

Первой моделью Confidence Auto должен стать полноразмерный седан, который, по сути, будет параллельным гибридом. В состав силовой установки войдет V-образная «восьмерка» объемом 4,0 л, созданная GWM. Дебют силового агрегата запланирован на весну 2025-го — он ожидается в марте или апреле. Прайс на четырехдверку превысит 14 млн рублей в пересчете с юаней по текущему курсу.

Confidence Auto поборется за место под солнцем с марками YangWang и Maextro. Для понимания добавим, что первая принадлежит BYD, а вторая является детищем Huawei и JAC. Российские перспективы нового бренда пока не ясны. Но вероятность того, что он выйдет и на отечественный рынок, велика.

Ранее портал «АвтоВзгляд» размышлял, смогут ли автостроители КНР захватить наш рынок полностью. В минувшем году доля продажах «поднебесных» авто в РФ приблизилась к 60%.