Красавчик с сюрпризом: эксперт рассказал о главном недостатке Zeekr 001

Продажи электромобилей в России хотя и растут, но все равно не делают погоды на авторынке: за 11 месяцев этого года реализовано только 16 300 «зеленых» авто. При этом безусловным лидером у нас остается марка Zeekr: только в ноябре продано 431 авто бренда (Evolute, для сравнения, пристроил лишь 79 машин). А самым популярным «Зикром» стала модель 001. За что его так полюбили наши соотечественники, порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

— Сразу подчеркну, что Zeekr 001 — инновационный электромобиль премиум-сегмента, демонстрирующий высокий технический потенциал. Автомобиль представляет собой сложный технический комплекс с рядом выдающихся инженерных решений, —говорит наш эксперт. — Так, силовая установка этой «электрички» впечатляет своей производительностью. 001 оснащается двухмоторной системой полного привода AWD мощностью от 544 до 789 л.с. в зависимости от комплектации. Каждый электромотор развивает до 200 кВт, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,8-3,9 секунды.

Сердце машины — литий-ионная батарея объемом 100-140 кВтч производства CATL. Реальный запас хода составляет 400-450 км, а при экономичном режиме может достигать 550-606 км. Интересная особенность — быстрая зарядка: на станции достаточной мощности электромобиль можно зарядить с 10% до 80% всего за 11 минут.

Техническое преимущество Zeekr 001 перед конкурентами кроется и в интеллектуальной системе полного привода с моментальным переключением режимов за 0,4 секунды. Комплекс использует 6 основных блоков управления двигателем и 18 датчиков, что обеспечивает высокую эффективность и безопасность.

Фото globallookpress.com

Важная деталь — пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, позволяющая изменять дорожный просвет от 117 до 200 мм и имеющая 4 автоматических режима, включая комфортный и спортивный. В последнем режиме подвеска становится более жесткой, практически нивелирует крены и обеспечивает плотное прижатие к дороге.

Однако есть у этой «электрички» и свои минусы. Увы, но электромобиль не в полной мере адаптирован к низким температурам: быстро остывает, имеет проблемы с примерзанием дверей, также в нем отсутствует подогрев стеклоочистителей. Зимой запас хода сокращается до 330 км при 80%-ной зарядке.

Стоимость Zeekr 001 в России начинается от 6,5 млн рублей, доставка может занимать от 2 недель до полугода. Несмотря на некоторые сложности, электромобиль представляет собой конкурентоспособную альтернативу европейским аналогам, а его технические характеристики демонстрируют серьезный потенциал китайского электромобильного производства, сочетающего инновационные решения и высокую производительность.