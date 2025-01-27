АВТОВАЗ выпустил первую партию LADA Vesta с новой трансмиссией

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», современная технология изготовления шестеренок и валов позволяет снизить вибрацию и шумы новой трансмиссии. Плавность и четкость переключений повышены за счет того, что все передачи синхронизированы, включая заднюю. Уточняется, что для первой и второй используются трехконусные синхронизаторы, покрытые карбоном, устойчивым к износу. Передаточные числа 6-ступенчатой коробки передач подобраны так, чтобы автомобиль мог ускоряться динамично.
Трансмиссию адаптировали при установке на LADA Vesta. Инженеры переработали первичный вал, плюс механизмы выбора и переключения передач. Кроме того, «механику» приучили к отечественному трансмиссионому маслу.
Остается лишь добавить, что дата начала продаж и цены LADA Vesta с новой трансмиссией пока не называются. Но ранее сообщалось, что такая модификация выйдет на отечественный рынок в феврале.
А помимо этой, АВТОВАЗ представит в 2025 году еще несколько новинок. Подробнее о них портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.