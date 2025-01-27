АВТОВАЗ выпустил первую партию LADA Vesta с новой трансмиссией

Впервые в своей истории волжский автогигант начал оснащать серийные машины ручной коробкой передач на шесть ступеней. Новая «механика» должна повысить эффективность и комфорт вождения, плюс обеспечить экологичность. Производством трансмиссии занимается дружественный поставщик, она способна передавать до 220 Нм тяги. Новинка работает в паре с 1,8-литровым мотором Evo.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», современная технология изготовления шестеренок и валов позволяет снизить вибрацию и шумы новой трансмиссии. Плавность и четкость переключений повышены за счет того, что все передачи синхронизированы, включая заднюю. Уточняется, что для первой и второй используются трехконусные синхронизаторы, покрытые карбоном, устойчивым к износу. Передаточные числа 6-ступенчатой коробки передач подобраны так, чтобы автомобиль мог ускоряться динамично.

Трансмиссию адаптировали при установке на LADA Vesta. Инженеры переработали первичный вал, плюс механизмы выбора и переключения передач. Кроме того, «механику» приучили к отечественному трансмиссионому маслу.

Остается лишь добавить, что дата начала продаж и цены LADA Vesta с новой трансмиссией пока не называются. Но ранее сообщалось, что такая модификация выйдет на отечественный рынок в феврале.

А помимо этой, АВТОВАЗ представит в 2025 году еще несколько новинок. Подробнее о них портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.