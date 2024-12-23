АВТОВАЗ презентует в 2025 году пять новинок

В следующем году нас ждет довольно много любопытных автоновинок — в том числе от отечественного автогиганта. А о том, какие именно модели АВТОВАЗ представит широкой публике в 2025-м, рассказали в пресс-службе компании.

В беседе с «Российской газетой» представители АВТОВАЗа напомнили, что ранее глава компании Максим Соколов анонсировал запуск серийного производства долгожданной LADA Iskra. Точных дат пока нет, однако уже известно, что на конвейер семейство, в которое войдут седан и пара универсалов (обычный и Cross), встанет весной, а в продажу поступит ближе к лету.

Куда раньше в шоу-румах появится внедорожник Niva Sport — производство этой модификации наладили 23 декабря, так что вряд ли нам придется ждать долго. До конца зимы АВТОВАЗ должен вывести на рынок новую версию LADA Vesta — с шестиступенчатой механической коробкой передач. И в следующем же году флагман обзаведется рядом дополнительных опций — в том числе климат-контролем.

В апреле-июне, как ожидается, начнутся продажи «заряженной» Vesta в исполнении Sport. И летом же на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится премьера концептуального кроссовера B-Plus Cross. Хотя на рынок он выйдет позднее — не раньше 2026-го.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в 2025-м АВТОВАЗ вернет на конвейер максимально внедорожную LADA Niva Travel — модель в исполнении Off-road. Производство такой версии приостановили в середине декабря.