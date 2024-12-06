Вместо Vesta: кто заменит отечественный автопром в самом низком ценовом сегменте

Высокая стоимость нового автомобиля, которая отныне характерна и для продукции отечественных конвейеров, отправляет все больше и больше соискателей на «вторичку». Но и там — не сахар: выбора все меньше, цены — все выше. Поэтому многие российские водители, прикинув «хотелки» к кошельку, отправляются за машиной туда, где раньше и представить себя не могли. Более того, и выбор марки — нетривиальный. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Все больше и больше историй с многочисленных автомобильных форумов, где очень распространен формат «было/стало» начинается с того, что «фокус» — «лансер» — «сивик», нужное подчеркнуть, отжил свое и без всякой меры начал потреблять хозяйские капиталы. Насидевшись вдоволь по автосервисам, владелец начинает искать замену, находя на рынке «вторички» лишь то же самое, но с неизвестным набором «хворей». А чинить-то уже не хочется, охота ездить и наслаждаться!

А отчего не «Веста»? А оттого, что желанный универсал — от 2 553 000 без скидок. Да, это цена за максимальную комплектацию, но «палка-тряпка-барабан», которая тоже стоит от полутора «деревянных», бывшего или действующего владельца иномарки, даже подержанной и откровенно старой, уже не привлекает. Если уж платить — то за комфорт. Хрен и редька — кто слаще? В ответ — традиционное: такие цены сейчас. Ходи пешком или ищи иголку в стоге ржавого «сена». Однако же, где не ждали, нашелся источник «иголок». Причем — массовый.

Медленно, но верно, сознание отечественного автолюбителя поворачивается на восток: кто-то выбирает «китай», просто потому что «пришел-купил», а потом ежемесячно платишь известную сумму, кто-то идет другим путем. И путь этот, честно говоря, очень привлекателен: все больше и больше водителей средней полосы России останавливают свой выбор на подержанном праворульном автомобиле с небольшим пробегом из Японии. Причем, что любопытно, в фаворитах не только классический JDM, но и европейские бренды с «рулем в бардачке». Как, и такое есть? Еще как!

Фото netcarshow.com

Например, прекрасную историю рассказал один из московских форумчан, что в 2024 году решился на впечатляющий и завидный отпуск: молодая пара в сентябре вылетела из Первопрестольной во Владивосток, где, получив свой свежеприобретенный Volkswagen Golf Variant отправилась на нем в Москву через всю страну.

Напомним, что самый привлекательный возраст б/у авто — от 3 до 5 лет. Свежий, совсем по фото не укатанный и вполне современный «ваг» обошелся в полтора миллиона рублей: две педали, турбомотор, замша и климат, полный спектр удовольствий. В итоге и отдохнули, и Россию посмотрели, и машину пригнали, сэкономив на одном автовозе около 150 000 рублей. И базовая Vesta. Есть с чем сравнивать? Вопрос ответа не подразумевает — все и так все ясно.

Фокус, естественно, в утильсборе: чтобы покупка вышла приемлемой, надо платить наличными и лично, тогда и «утильсбор» будет «частный», а не для юрлица. Далее — логистика: перегонщики честно говорят, что на маломощной машине дорога выйдет очень тяжелой.

Трасса через всю страну подразумевает тысячи обгонов, фуры идут сплошной чередой, так что мощь под правой ногой быть должна. В итоге затраты на поездку из Владивостока своим ходом выходят примерно в 30 000 — 40 000 рублей. Но цена, за которые можно пригнать немецкий универсал хоть и с правым рулем, все оправдывает. Сомнений нет.