Фотошпионы впервые выследили универсал LADA Iskra без камуфляжа

АВТОВАЗ сообщит о начале серийного производства LADA Iskra в ближайшее время. Автомобили нового отечественного семейства займут место между бюджетной линейкой Granta и флагманской Vesta. Россиянам предложат «Искру» в трех версиях: в виде седана, вседорожника и универсала, который папарацци на этот раз ухитрились выследить без маскировочной пленки.

Изображение LADA Iskra в кузове универсал опубликовал телеграм-канал «Автопоток». Новинка попала в кадр на дорогах Тольятти. Судя по тому, что на «шпионском» снимке у автомобиля нет пластиковых неокрашенных накладок на колесных арках, перед нами именно «сарай» без приставки Cross.

Продажи «Искры» должны стартовать уже во втором квартале 2025 года. В основе моделей этого семейства лежит полностью независимая платформа. В моторную гамму вошли 8- и 16-клапанные «атмосферники» объемом 1,6 л, выдающие 90 и 106 л.с. соответственно. Трансмиссия — 6-ступенчатая «механика» или вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о спортивной версии LADA Iskra.