АВТОВАЗ представил кроссоверы LADA Т-134 и B+ Cross Владимиру Путину

Полноразмерные макеты новых кроссоверов LADA Т-134 и B+ Cross продемонстрировали президенту России Владимиру Путину в ходе его визита на АВТОВАЗ. Оба автомобиля построены на платформе флагманского семейства Vesta. Кроме того, главе государства показали прототип минивэна «Б-Вэн» и полноприводный электрокар «е-Нива». Конечно же, без образца LADA Iskra тоже не обошлось. Ведь она пойдет в серию уже совсем скоро — в апреле.

Как сообщает ««Российская газета» со ссылкой на вице-президента по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгения Шмелева, LADA Т-134 является следующим кроссовером на основе «Весты». Вседорожник во многом выполнен в стиле классической «Нивы». У новинки характерный контур, проштамповки и соответствующее расположение боковых стоек.

В свою очередь младшая модель B+ Cross похожа на многие современные паркетники, а минивэн по внутризаводским документам проходит под аббревиатурой RGH. Возможно, «однообъемник» также решат построить на «тележке» от Vesta, и в будущем «Б-Вэн» станет альтернативой LADA Largus.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ обозначил сроки начала производства новейшего кроссовера LADA. В конце прошлого года в Тольятти заканчивали разработку своего первого серийного SUV.