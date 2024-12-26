АВТОВАЗ обозначил сроки начала производства новейшего кроссовера LADA

Волжский автозавод поставит на конвейер новый кроссовер, созданный на базе флагманской LADA Vesta, в первой половине 2026 года. То есть с момента его дебюта пройдет как минимум шесть месяцев. Новинку планируют представить широкой общественности следующим летом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщают «Известия». По сведениям инсайдеров, сваркой первого кузова нового кроссовера отечественной марки займутся до конца февраля. Подразумевается автомобиль проекта HGH, его оснастка должна быть уже готова.

Тольяттинский кроссовер будет отличаться от донорской «Весты» как минимум более внушительным клиренсом и растянутой колесной базой. Фотографии мулов этого вседорожника уже гуляют по сети, но ситуация с реальным дизайном, скорее всего, окончательно прояснится не раньше июня.

Реальную техническую начинку кроссовера АВТОВАЗ, естественно, не раскрывает. Но можно предположить, что новинке достанутся мотор и коробка передач от бизнес-седана «Аура». То есть под капотом могут установить 122-сильный 1,8-литровый мотор, который дружит как минимум с «механикой» на шесть ступеней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что тольяттинский автогигант презентует в 2025 году пять новинок. Нас ждут совершенно новые и модернизированные модели.