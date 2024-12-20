Устойчивая экономика страны по Путину: что это значит для российского автопрома

Устойчивой назвал экономику России президент Владимир Путин в ходе прошедшей 19 декабря трехчасовой прямой линии с гражданами страны. Он особо отметил, что ВВП нашей страны по итогам года снова заметно увеличится, почти до 4%. Со своей стороны, портал «АвтоВзгляд» выяснил, принесет ли увеличение ВВП ощутимую выгоду нашему автомобильному рынку.

Улучшение экономических показателей страны обычно ассоциируется с повышением благосостояния ее населения. А это, в свою очередь, должно сопровождаться ростом платежеспособности потребителей. В том числе — тех, кто интересуется автомобилями.

— Экономическая ситуация в России действительно стабилизировалась после 2022 года, — соглашается доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. — И хотя этот рост вызван преимущественно увеличением военного сектора, он, безусловно, касается и гражданской сферы, включая автопром. Ведь общая устойчивость экономики и ее рост способствуют развитию и внедрению технологий, в том числе — проявивших себя в оборонной промышленности.

Например, в 1986 году в Советском Союзе на ходовые испытания была выведена подводная лодка «Катран» С-273, которая первой в мире получила электрохимический генератор на топливных элементах, напоминает эксперт. Именно эта технология применяется сегодня на водородном автомобиле Toyota Mirai. Правда, речь в данном случае, конечно, не идет о внедрении разработки в считанные месяцы или даже за пару лет. Ну, а если вспомнить про обычные авто? Какие возможности открывает экономический рост для нашего рынка, переживающего непростые времена? И не через годы, а сейчас?

Фото портала АвтоВзгляд.

— Здесь все чуть сложнее, — говорит Арефьев. — Хотя каждое государство при любом состоянии экономики старается поддерживать именно свой автопром. Так, для регулирования российского рынка вводится и адаптируется целый ряд известных мер поддержки и ограничений. Их цель — стимулировать развитие локального производства.

С 1 октября 2024 года резко повышен утилизационный сбор для всех ввозимых в страну иномарок, и он будет еще раз проиндексирован уже 1 января. Кроме того, с февраля перестала действовать система упрощенной сертификации для официально поставляемых в Россию электрокаров. С 1 апреля 2024 введено доначисление утильсбора за машины, ввезенные через страны ЕАЭС, — подчеркивает эксперт..

«Вот именно — уныло скажет кто-то. — Ограничения, барьеры. Как результат — легковушки дорожают». Однако, по мнению Арефьева, принимаемые сейчас меры должны способствовать росту производства автомобилей в России темпами выше 4% за год. Он напоминает: буквально год назад, в середине декабря 2023 года, президент прогнозировал, что цены на ТС отечественного производства будут снижаться именно по мере роста объемов их выпуска. Который, в свою очередь, маловероятен в условиях экономического спада. Правда, лидер государства озвучил еще одно условие — создание собственной автомобильной платформы.

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Заметим: по итогам прошлого года был зафиксирован рост экономики страны менее чем на 4%. Надо полагать, что, учитывая достижение года 2024-го, следующий обещает стать очень удачным не только для нашего автопрома, но и для многочисленных потребителей.

Если при стабильно растущей экономике и грамотном регулировании будет создана национальная модульная автомобильная платформа и увеличится производство, то, по крайней мере, с конвейеров АВТОВАЗа будут сходить машины по более привлекательным ценам. И раз такой опытный и авторитетный политик, как Владимир Путин, заявил, что верит в такое развитие событий, будем верить и мы.