Автомобилями Solaris можно будет управлять через смартфон

Вся продуктовая линейка отечественного бренда Solaris, который выпускает под Петербургом аналоги популярных у нас корейских машин, обзаведется системой «Цифровой автомобиль». Новая комплексная платформа является сочетанием телематики и мобильного приложения, что позволяет заводить двигатель, не выходя из дома, оплачивать штрафы и не только.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», система «Цифровой автомобиль» дает возможность на расстоянии управлять сигнализацией, клаксоном и центральным замком «Солярисов». Кроме того, их владельцы смогут в любой момент увидеть своего «железного коня» на онлайн-карте, узнать актуальный пробег, уровень заряда аккумулятора и сколько топлива плещется в баке.

Более того, доступен подробный отчет о каждой поездке. Электроника покажет время работы двигателя, оценит среднюю скорость движения, расход горючего и даже оценит стиль вождения. В качестве расширенных онлайн-возможностей предлагается оплата штрафов ГИБДД и проезда по ЦКАД, плюс можно записаться на очередное техобслуживание к дилеру.

Ранее, выбирая новый компактный кроссовер в 2025 году, мы объяснили, почему Solaris HC (клон Hyundai Creta) — это самый оптимальный вариант.