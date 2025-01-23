Чтобы надежно, комфортно и практично: выбираем новый компактный кроссовер в 2025 году

Когда три года назад российский рынок новых авто покорился под гнетом санкций китайским автобрендам, многие владельцы «корейцев», «европейцев», «японцев» и других «приличных» машин перешли в «режим сохранения». Но «сохраняться» бесконечно невозможно — у автомобиля есть срок службы, и в какой-то момент он начинает приносить куда больше хлопот, нежели радости. И тогда, как ни крути, приходится идти в автосалон. А на что в шоу-руме смотреть? Какую модель выбрать, чтобы минимизировать риски возникновения проблем? Ответы на эти и другие вопросы — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Если взглянуть на статистику продаж новых автомобилей в России, то можно увидеть, что стабильно высокий спрос в нашей стране сохраняется на SUV-B или, проще говоря, компактные кроссоверы. Что, впрочем, и неудивительно. Ведь модели этого сегмента отвечают главным потребностям покупателей, могут похвастать теми опциями, которыми несколько лет назад оснащались лишь «старшеклассники», и при этом остаются сравнительно доступными.

Сегмент SUV-B легче пережил трансформацию российского авторынка, запущенную три года назад, нежели другие. Во-первых, потому что на тот момент китайцы уже плотно работали в этой нише. Во-вторых, потому что именно в нее целились те автобренды, что пришли после февраля 2022-го. И в результате, спустя три года, мы имеем огромный выбор: почти у каждой марки, официально представленной в России, есть как минимум один компактный кроссовер.

Так и какой же модели тогда отдать предпочтение в условиях такого многообразия? Какой SUV с наибольшей долей вероятности прослужит дольше? У кого самые надежные силовые агрегаты? В какую сторону смотреть, если важны такие показатели, как дорожный просвет и объем багажника? А что делать тем, кто категорически против китайских автомобилей? Давайте разбираться.

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Разумеется, проводить сравнение абсолютно всех моделей, представленных в сегменте, мы не стали — как уже было сказано, их слишком много. Да и далеко не все, будем откровенны, вообще заслуживают внимания. Поэтому мы тщательно изучили технические характеристики и комплектации самых популярных компактных кроссоверов и пришли к выводу, что наиболее оптимальным вариантом является Solaris HC — «двойник» Hyundai Creta.

Начнем с основного — с силовых агрегатов. На сегодняшний день Solaris HC — единственный кроссовер (из востребованных) в сегменте, который доступен с атмосферными двигателями. Уверены, что вы и так знаете, в чем их преимущества над «одноразовыми» турбомоторами иных «китайцев», но на всякий случай повторим: они проще в обслуживании, лояльнее к качеству топлива, у них выше ресурс и ниже расход масла.

Еще один серьезный плюс Solaris HC — коробки передач: «механика» и честный «автомат» на шесть ступеней. И если варианты с «ручкой» еще можно отыскать у популярных конкурентов (Haval Jolion, «Москвич 3»), то классического гидротрансформатора в классе не сыщешь — на китайские SUV-B устанавливают «роботы» (преимущественно) или вариаторы (реже). Но и на этом еще не все.

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Когда мы говорим о кроссоверах, нельзя не коснуться темы полного привода. Конечно, мало кто устраивает офф-роуд приключения на автомобилях класса SUV-B, но иметь в арсенале эту систему на всякий случай лишним не будет. Особенно в России, где в большинстве регионов полгода идет снег. И что мы видим: 4WD есть только у двух моделей: все того же Haval Jolion и Solaris HC. Но лишь последний предлагает самую практичную и надежную связку: «атмосферник» — МКП/АКП — полный привод.

В принципе, предусмотрительному автомобилисту этого уже должно быть достаточно, чтобы сделать правильный выбор, но мы все же продолжим. Для многих важен и дорожный просвет — чтобы спокойно чувствовать себя в непредсказуемых путешествиях, в рутинных поездках на дачу или на заснеженных парковках в городе. Клиренс Solaris HC — внушительные 190 мм. Скажем, Geely Coolray может предложить 180 мм, а «Москвич 3» — и вовсе 170 мм.

Как правило, для покупателей, присматривающихся к кроссоверам, не последнюю роль играет и объем багажника. Ведь такие машины приобретают по большей части люди семейные или те, кто любит время от времени выезжать на «собственных колесах» за город. Solaris HC «выгоден» и в этом смысле: 433 литра при поднятых спинках задних кресел против, например, 330 л у Geely Coolray или 340 л у Chery Tiggo 4.

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Что еще примечательно, так это то, что у Solaris HC аж семь доступных комплектаций (четыре — для младшего двигателя, три — для старшего) и множество так называемых опциональных пакетов. Это — абсолютный рекорд в классе. Что он дает? Свободу выбора и гарантию того, что покупатель сможет приобрести именно то, что нужно конкретно ему. И именно под тот бюджет, которым он располагает.

Если сравнивать оснащение, то оно у представителей сегмента SUV-B плюс-минус одинаковое. Но как бы то ни было, кажется, что Solaris HC входит в чисто тех немногих компактных кроссоверов, что прекрасно подготовлены к российским условиям эксплуатации. Во-первых, Solaris HC уже на заводе (и во всех версиях) комплектуется телематической системой с автозапуском. Во-вторых, предлагает полный зимний пакет с подогревами руля, всех сидений, лобового стекла и форсунок омывателя.

Что по ценам? В январе 2025-го за Solaris HC в младшей модификации и базовой комплектации просят 2 650 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям (за сдачу старого автомобиля в Trade In, оформление кредита в автосалоне и прочие дополнительные услуги). Да, у некоторых китайских одноклассников стартовый прайс может быть ниже. Но здесь нужно учитывать несколько важных моментов.

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Во-первых, далеко не всегда в дилерских шоу-румах можно отыскать машины по минимальным ценам, заявленным на официальном сайте бренда. И особенно — когда дело касается «китайцев». Во-вторых, надо понимать: Solaris HC — это отечественный аналог Hyundai Creta. То есть, по сути, та самая модель, которая отлично себя зарекомендовала в нашей стране. Которую в свое время активно покупали, чтобы «ездить и проблем не знать».

Именно поэтому «переродившаяся» модель сможет похвастать столь же высокой остаточной стоимостью, ликвидностью на «вторичке», простотой в обслуживании, легкостью в поиске запасных частей. «Солярисы» производятся в России, на заводе в Санкт-Петербурге, и у бренда широкая дилерская сеть, насчитывающая 90 автосалонов по всей стране.

И учитывая все вышесказанное, ответить на вопрос «Какой компактный кроссовер стоит купить?» не составляет никакого труда. Да, интересные варианты в сегменте SUV-B есть, в чем мы убеждались и в ходе многочисленных тест-драйвов. Но Solaris HC поистине уникален. И он станет наиболее оптимальным вариантом для тех российских водителей, что ставят в приоритет надежность, беспроблемное обслуживание, комфорт в эксплуатации, уверенность и безопасность.