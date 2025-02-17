АВТОВАЗ объяснил, почему перестали выпускать LADA Vesta Cross

В прайс-листах флагманского семейства LADA Vesta рядом с многими версиями прошлого модельного года появилась пометка о том, что такие автомобили сняты с конвейера. В том числе ситуация коснулась всех вариантов исполнения машин с приставкой Cross. Оказалось, что дело в очередном обновлении комплектаций, которое готовит Волжский автозавод.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-офис бренда «Лада». По словам его представителей, тольяттинский автогигант постоянно трудится над тем, чтобы расширять оснащение своих машин. Уточняется, что для указанных комплектаций АВТОВАЗ запланировал обновление. Кстати, эти версии доступны россиянам в дилерских шоу-румах.

В частности, отметку об остановке производства получили все три варианта исполнения LADA Vesta Cross с двигателями объемом 1,6 и 1,8 л. А версии SW Cross больше не выпускают в трех из пяти комплектаций, клиентам предлагают только базовые Life'24. У четырехдверки того же семейства стали недоступны семь версий из 11. В случае «Весты» с припиской SW не удастся приобрести восемь исполнений из 10.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что автомобили LADA признали самыми ликвидными на российской вторичке.