Автомобили LADA признали самыми ликвидными на вторичке в России

В отечественном рейтинге ликвидности автомобилей все четыре семейства продуктовой линейки LADA оказались на первых строчках в В-классе. Лидером стал Largus с результатом 162,3%. Вторую строчку заняла флагманская Vesta, набравшая 135,8% от изначального прайса. Тройку лидеров замыкает Granta, у которой 135,6% — значит при перепродаже на вторичке ее ценник вырастает на треть.

Семейство популярных отечественных внедорожников LADA Niva сумело занять первые две позиции, соревнуясь с другими SUV в своем классе. Версия Legend оказалась в топе благодаря результату в 130,7%. Исполнение Travel в итоге получило 126,9%, закрепившись на втором месте, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Уточняется, что рейтинг Residual Value аналитического агентства «Автостат» показывает, насколько машина является ликвидной и сколько приобретает или теряет в цене через три года после приобретения. Эксперты рассчитывают индексы остаточной стоимости по собственной методике, после чего составляют список моделей по сегментам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ подвел итоги январских продаж автомобилей LADA.