Замену импортных запчастей для LADA будут выпускать в Санкт-Петербурге

Производство импортозамещающих компонентов для российских автомобилей LADA организует военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). В рамках федерального проекта будут разработаны штанга задней подвески и подушка левой опоры мотора. Инвестиции в обоих случаях превысят 44 млн рублей, результат ожидается уже в конце года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управляющего директора КМЗ Михаила Даниленко. По его словам, в опытную партию войдут 40 образцов. Им предстоят тесты на стенде и в составе автомобиля для подтверждения безотказности, после чего будет запущено потоковое производство.

Подушка левой опоры подвески силового агрегата предназначена для его крепления на кузов и подрамник под капотом флагманской LADA Vesta. Новая штанга задней подвески тоже предназначена для этого семейства. В будущем названные запчасти планируют устанавливать на тяжелые грузовики КамАЗа, прежде такие детали поставлялись из Венгрии и Германии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ достиг технологического суверенитета. Доля локализация на предприятии составляет 95%.