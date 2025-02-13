Скороспелки: проблемы китайского автопрома больно ударят по российским водителям

Но для начала стоит, наверное, объяснить, почему действительно реален исход из РФ значительной (а то и — львиной) доли автостроителей из Поднебесной. Конечно, серьезную роль в этом процесс сыграют и повысившиеся коэффициенты утилизационного сбора, и странная денежно-финансовая политика ЦБ.
Однако не будем забывать, что и при относительно вменяемых утильсборе и ключевой ставке, которые рванули в космические дали только к концу прошлого года, подавляющая часть представленных в России китайских марок работала у нас чуть ли ни себе в убыток. Достаточно сказать, что из 65-ти присутствующих в России брендов из КНР, в минувшем году отметку в 100 000 проданных транспортных средств, если верить статистике компании «АСМ-холдинг», преодолели только четыре. Еще шесть взяли рубеж в 20 000 пристроенных авто, два отдали клиентам более 10 000 машин и пять — более 5000.
Все остальные плавали в луже мизерных годовых продаж в 500, 2000-3000-4000 машин. Слезы. Причем даже по меркам не то, что мирового, но даже отечественного автобизнеса (хотя и планка в 10 000 — так себе успех). Иными словами, они бы все равно не выплыли, даже если Минпромторг и Банк России вели себя цивилизованно. Ну и, повторим, Бог бы с ними. Но ведь десятки этих аутсайдеров все же «осчастливили» десятки тысяч россиян. Которым в случае массового исхода наших новых восточных партнеров тупо нечем и негде будет ремонтировать купленные у них автомобили.
И это при том, что даже сейчас, пока еще все на своих местах, и автопродавцы, и авторемонтники, и собственно водители просто воем воют от отсутствия и запчастей для «китайцев», и мануалов по их ремонту, и от квалифицированных мастеров, способных этот самый ремонт делать. А дальше, как уже было сказано, будет только хуже.
В том числе и потому, что китайские автостроители практически ни в чем не соблюдают правила игры, принятые в остальном цивилизованном автомире. Для них, похоже, понятия «жизненный цикл автомобиля» не существует в принципе. Как, впрочем, не умеют они (или откровенно не хотят) выстраивать правильные отношения со своими контрагентами в лице дилеров. Которые в последнее время буквально массово отказываются продавать «поднебесные» самобеглые коляски.
Впрочем, более подробно и о упомянутых выше проблемах, и о других сложных вопросах, связанных с покупкой и эксплуатации китайских автомобилей, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.