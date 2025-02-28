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АВТОВАЗ расширит оснащение LADA Granta

Как минимум три комплектации станут богаче

Дилеры отечественной марки LADA начали получать от Волжского автозавода описание обновленных комплектаций семейства Granta. АВТОВАЗ пересмотрел список оборудования для версий Comfort, #Club и Quest, и, скорее всего, ими дело не ограничится. Ожидается, что более богатые «Гранты» встанут на конвейер в апреле. Но информации, как это отразится на ценнике, пока нет.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ расширит оснащение LADA Granta

Как утверждает телеграм-канал «Русский автомобиль», LADA Granta в исполнении Comfort обзавелась переработанными элементами отделки. Если точнее, внутренние ручки дверей и дефлекторы вентиляции будут выглядеть хромированными. Плюс появятся колпаки для колес, сейчас можно рассчитывать только на 14-дюймовые штампованные диски.

Более ощутимо расширят оснащение для седана и лифтбэка с припиской #Club. Посерьезнее станет начинка версии Quest для Granta Cross. Например, снаружи добавятся молдинги в цвет кузова и противотуманные фары. Появятся «круиз» и климат-контроль, задние стеклоподъемники получат электропривод. Плюс складной ключ с кнопками дистанционного управления, сигнализация и иммобилайзер. Кроме того, грядущим летом LADA Granta имеет шансы обзавестись датчиками света и дождя.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ уже раскрыл интерьер новой LADA Iskra, которая встанет на ступеньку выше «Гранты».

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