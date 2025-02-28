АВТОВАЗ расширит оснащение LADA Granta

Дилеры отечественной марки LADA начали получать от Волжского автозавода описание обновленных комплектаций семейства Granta. АВТОВАЗ пересмотрел список оборудования для версий Comfort, #Club и Quest, и, скорее всего, ими дело не ограничится. Ожидается, что более богатые «Гранты» встанут на конвейер в апреле. Но информации, как это отразится на ценнике, пока нет.

Как утверждает телеграм-канал «Русский автомобиль», LADA Granta в исполнении Comfort обзавелась переработанными элементами отделки. Если точнее, внутренние ручки дверей и дефлекторы вентиляции будут выглядеть хромированными. Плюс появятся колпаки для колес, сейчас можно рассчитывать только на 14-дюймовые штампованные диски.

Более ощутимо расширят оснащение для седана и лифтбэка с припиской #Club. Посерьезнее станет начинка версии Quest для Granta Cross. Например, снаружи добавятся молдинги в цвет кузова и противотуманные фары. Появятся «круиз» и климат-контроль, задние стеклоподъемники получат электропривод. Плюс складной ключ с кнопками дистанционного управления, сигнализация и иммобилайзер. Кроме того, грядущим летом LADA Granta имеет шансы обзавестись датчиками света и дождя.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ уже раскрыл интерьер новой LADA Iskra, которая встанет на ступеньку выше «Гранты».