Названа точная дата начала серийного производства новейшей LADA Iskra

Слухи подтвердились: АВТОВАЗ запустит серийное производство LADA Iskra 19 апреля — спустя ровно 55 лет со дня выпуска первого седана ВАЗ-2101. Об этом заявил глава Волжского автозавода Максим Соколов — в своей благодарственной речи в адрес Президента РФ Владимира Путина, наградившего коллектив предприятия орденом «За доблестный труд».

— 19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые «Копейки», и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — LADA Iskra, — сказал г-н Соколов.

Уже не секрет, что LADA Iskra дебютирует на российском рынке в трех модификациях: с 1,6-литровыми вазовскими моторами на 90 и 106 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором. Поставщиком обеих трансмиссий являются «восточные партнеры». В список оснащения модели войдут минимум две подушки безопасности, датчики дождя и освещенности, светодиодные ДХО, ряд электрических ассистентов водителя.

Что же касается продаж, то они, как говорил глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее, начнутся «во втором квартале ближе к лету» — то есть, вероятно, в мае-июне. Цены пока не названы, но по предварительным данным, стоимость нового «бюджетника» составит от 1,2 до 1,6 млн рублей в зависимости от модификации и комплектации. Так это или нет, узнаем, очевидно, лишь ближе к рыночному запуску новинки.

Напомним, что на прошлой неделе АВТОВАЗ рассекретил салон LADA Iskra, опубликовав первые официальные фотографии интерьера.