В России выпустили «секретную» партию кроссоверов BMW X5 и X6

В нашей стране по-тихому изготовили небольшую партию топовых баварских кроссоверов BMW X5 и X6 с богатым оснащением. «Немцы» сошли с конвейера калининградского «Автотора». Их удалось собрать из остатков машинокомплектов, которые завезли на предприятие до официального ухода бренда с российского рынка.

Телеграм-канал «Авторевизорро» сообщает, что вышеупомянутая «секретная» партия X5 и X6 изготовлена в исполнении 30d. На данный момент представители «Автотора» ситуацию никак не комментируют. По неподтвержденной информации, заводу хватило деталей для 120 кроссоверов. Их стоимость составляет от 13,1 до 14,5 миллиона рублей, автомобили уже выставлены на продажу.

Согласно документации, BMW X5 и X6 калининградского разлива датированы текущим годом. Но фактически автомобили можно отнести к 2022-му, поскольку они сделаны из соответствующих запчастей. Плюс сами за себя говорят дорестайлинговые кузова.

Под капотом новоиспеченных «баварцев» установлены 249-сильные дизельные моторы объемом 3,0 л. Крутящий момент — 620 Нм, передачи переключает «автомат» на 8 ступеней. Кроссоверы получили М-пакет, пневмоподвеску, управляемые задние колеса и панорамную крышу. В салоне ухо порадует «музыка» от Harman-Kardon.

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