Раздевайся: как перекупы наживаются на продаже авто с пробегом в ущерб покупателю

Потеряв возможность взять новый автомобиль из-за сумасшедших цен в автосалонах, отечественные водители массово обратили свое внимание на вторичный рынок, где не только бренды знакомые, но и цены пока вполне вменяемые для покупки «колес» без привлечения заемных средств. И лоты-то еще есть, стоит открыть объявления! Однако при выборе и — особенно! — покупке, стоит как можно внимательнее осматривать будущее приобретение — перекупщики начали особенно жестко «дорабатывать» машины перед продажей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Нельзя купить новую — рассмотрим подержанную», — решили отечественные автолюбители и бросились мониторить объявления. А тут есть, где разгуляться: в рамки «до миллиона рублей» попадает не только ширпотреб, но и некогда премиум. Стоят на продаже именитые, горячо желанные автомобили, которые с трех метров выглядят очень даже привлекательно.

А с пяти — так и вообще «не бит — не крашен, бабушка за хлебом раз в неделю ездила». В большинстве случаев, примерно в 8 из 10, продает перекупщик, но разве он может скрыть откровенные недостатки от опытного, набитого годами изучения объявлений взгляда? Оказывается, может.

Документы-кузов-мотор-коробка-полная диагностика, это понятно. Без подобной процедуры сделку сегодня заключать просто опасно, поскольку на «постановке» в ГАИ порой всплывают такие «неожиданности», что волосы на голове шевелятся. Но пробив на законность, оценив состояние кузова и основных агрегатов, можно смело брать?

Фото globallookpress.com

Оказывается, нет: отсутствие клева или повышенная жадность, кому что ближе, сделали «купцов» настолько изворотливыми и хитрыми, что те стали «глубже» зарабатывать на каждой машине. В чем это выражается?

Мало того, что ТС приобретается дешевле, а продается дороже, так его перед продажей еще и «раздевают»: оригинальные диски вместе с добротной резиной реализуются отдельно, а на их место встает «китай» с «обносками», оригинальная оптика так же продается отдельным лотом, заменяясь дешевой деталью.

Более того, пример из свежего: зеркала заднего вида на «божественной» Toyota Camry с датчиками «слепых зон», каждое из которых стоит около 25 000 рублей, заменяется на аналог из Поднебесной, так что система, несмотря на наличие кнопки, работать не будет. И таких примеров — десятки, автомобиль буквально разукомплектовывают.

Фото globallookpress.com

Короче говоря, выбрав подходящий вариант и отправившись на «первое свидание», стоит очень внимательно проверять исправность каждой клавиши и срабатывание каждой системы. Тщательно, без экономии, проводить диагностику и не скупиться на потраченное время, штудируя форумы и различные отчеты, которые сейчас стоят недорого.

Такие вложения позволят найти приличный автомобиль у приличного продавца, а не разбираться потом годами, переписываясь с «авторазборками» в Новосибирске и Владивостоке в поисках недорогих запчастей. Альтернатива — приобретение «головной боли», лечение которой не только выльется в многочисленные траты, но и займет слишком долгое время. Оно вам надо?