АВТОВАЗ завершил заводские испытания LADA Iskra

Новая LADA Iskra успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний. По словам представителей АВТОВАЗа, это является подтверждением качества производственных технологий и надежности конструкции. Для тестов «Искры» было изготовлено 98 прототипов, испытания проходили на полигоне, дорогах и бездорожье. В том числе в серверных и горных регионах. Серийное производство стартует 19 апреля 2025 года.

LADA Iskra хорошо адаптирована к нашему климату, инженеры смогли добиться низкого уровня аэродинамического шума и оптимального качества звучания аудиосистемы. Специалисты из Тольятти провели 84 краш-теста «Искры», показавшие, что она превосходит национальные требования безопасности. Ударные испытания по независимым программам продемонстрировали, что в этом плане новинка сравнялась с уровнем флагманской «Весты» и зарубежных одноклассников.

В базовой комплектации LADA Iskra оснащается в том числе парой подушек безопасности, системами ABS и ESC. Автомобиль создан на локализованной платформе, он будет доступен россиянам в виде седана, универсала и его Cross-версии. В моторную гамму войдут 1,6-литровые моторы, работающие в паре с «механикой» на 5 или 6 ступеней, плюс предложат модификацию с вариатором.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал особенности «Искры», озвучив диапазон цен.