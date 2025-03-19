LADA Vesta и Largus официально получили «капитанский» цвет

АВТОВАЗ продолжает совершенствовать цветовую палитру своих моделей. В Тольятти возвращают популярные эмали и в то же время добавляют новые «сочные» оттенки. LADA официально объявила тренд на яркость и анонсировала приметный синий колер «Капитан» сразу для двух семейств своих автомобилей. В их число вошли флагманская Vesta и Largus. В целом в гамме «Лады» пока числятся семь цветов, но волжский автогигант не собирается останавливаться на достигнутом.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», отгрузки машин, окрашенных в новый «капитанский» цвет, уже стартовали. Скоро автомобили должны поступить в дилерские шоу-румы.

Кроме того, в начале года популярный отечественный внедорожник LADA Niva Travel обзавелся серебристым оттенком «Платина». В свою очередь, модели той же линейки с приставкой Legend вернули себе серо-голубой металлик «Борнео».

Напомним, мы сообщали о начале продаж редчайших «платиновых» LADA Niva Travel в начале второй половины февраля. Старт реализации «капитанского» Largus тоже не прошел мимо нас.