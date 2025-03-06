Новые версии LADA Largus появились в продаже у российских дилеров

В качестве подтверждения старта продаж новых «Ларгусов» фотографию модели с «капитанской» окраской опубликовал паблик Avtograd на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что соответствующие машины начали поступать в автосалоны.
Ранее к дилерам «Лада» завезли универсалы Largus с приставкой Cross. Эта модификация отличается от стандартной защитным обвесом кузова, увеличенным дорожным просветом и контрастным салоном.
Все варианты исполнения «Ларгуса» производят в Ижевске. Прошлой весной там начали штамповать фургоны и 5-местные универсалы, а ближе к концу года — и семиместные. В моторную гамму входят 1,6-литровые моторы с отдачей 90 и 106 л.с. Они сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM.