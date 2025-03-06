Новые версии LADA Largus появились в продаже у российских дилеров

В России до дилерских шоу-румов добрались нескучные вариации LADA Largus. Подразумеваются «однообъемники», кузова которых окрашены в два цвета — те, что пока встречаются на наших улицах и дорогах не так уж и часто. Речь идет о металлизированных эмалях. Первая носит название «Борнео», вторая — «Капитан». Проще говоря, это серебристо-темно-серый цвет и насыщенный синий.

В качестве подтверждения старта продаж новых «Ларгусов» фотографию модели с «капитанской» окраской опубликовал паблик Avtograd на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что соответствующие машины начали поступать в автосалоны.

Ранее к дилерам «Лада» завезли универсалы Largus с приставкой Cross. Эта модификация отличается от стандартной защитным обвесом кузова, увеличенным дорожным просветом и контрастным салоном.

Все варианты исполнения «Ларгуса» производят в Ижевске. Прошлой весной там начали штамповать фургоны и 5-местные универсалы, а ближе к концу года — и семиместные. В моторную гамму входят 1,6-литровые моторы с отдачей 90 и 106 л.с. Они сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM.