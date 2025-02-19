В России появилась в продаже «платиновая» LADA Niva Travel

У одного из дилеров отечественной марки LADA появились внедорожники Niva Travel, выкрашенные в редкий цвет «Платина». В прошлом году с конвейера АВТОВАЗа сошло буквально несколько машин с таким кузовом. Любители диковинок должны оценить их по достоинству. Легко догадаться, что платиновый цвет получил свое название от драгоценного металла. Для тех, кто не в теме, поясняем: речь идет о серебристо-сером оттенке с металлическим блеском.

О старте продаж редкой LADA Niva Travel сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» паблик Avtograd. Ресурс разместил у себя соответствующую фотографию «Нивы», припаркованной у дилерского шоу-рума. Уточняется, что в Башкирии официально доступны как минимум пара внедорожников платинового цвета.

Напомним, актуальная версия Niva Travel оснащается новым для себя рулем с тремя спицами. На ободе имеются приливы под правильный хват, однако надпись Airbag, обычно означающая наличие водительской подушки безопасности, отсутствует.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Волжский автозавод выпустил новую версию LADA Niva Travel. Внедорожник изменился и внутри, и снаружи.