LADA Iskra получит уникальную для автомобилей марки опцию

Новая LADA Iskra станет первой моделью АВТОВАЗа, которую решили оснащать электронной системой стабилизации (ESC) с дополнительной опцией. Речь идет о бонусе в виде комплекса контроля давления в шинах (iTPMS). Электроника оценивает и само давление, и его изменения в течение времени, опираясь на скорость вращения колеса.

Об этом рассказали в пресс-службе отечественной компании «Итэлма», специалисты которой разработали свою версию ESC для продуктовой линейки LADA, внедрив iTPMS. У этой системы меньше точность по сравнению с более дорогой dTPMS, измеряющей давление в шинах напрямую. Конечные цифры также зависят от состояния покрышек.

Кроме того, в случае iTPMS нужно отдельно сохранять информацию об актуальном давлении после замены или подкачки колеса. Как правило, для таких нужд предусмотрена специальная кнопка.

Напомним, волжский автогигант запустит «Искру» в серию в апреле, новинка займет нишу между «бюджетной» Granta и флагманской Vesta. Как ожидается, ее продажи начнутся в мае или июне.

Ранее портал «АвтоВзггляд» сообщал, что АВТОВАЗ завершил заводские испытания LADA Iskra, разбив ее 84 раза.