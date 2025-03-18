Журналисты и блогеры нетривиально испытали новые китайские авто и отечественные масла

Участниками путешествия стали автомобильные эксперты и блогеры, преодолевшие более 2000 километров на кроссоверах и пикапах Changan, заправленных охлаждающими жидкостями и моторными маслами Sintec. Об этом сообщила пресс-служба производителя смазочных материалов. Главной задачей было испытать новые машины и технические жидкости на различных типах трасс.

Автомобили этого производителя имеют мало общего «китайцами», которые покоряли российский рынок в начале 2000-ых. По словам специалистов, двигатели BlueCore с турбонаддувом и прямым впрыском технологически совершеннее ранних моделей. Тестирование в экстремальных режимах также позволяет проверить надежность масла, антифриза, технических жидкостей, таких же компонентов автомобиля, как тормозные колодки или стойки стабилизатора. Надежная и уверенная работа двигателей и других узлов в непростых условиях пробега говорит о положительном результате испытаний.

— Двигатели нынешних «Чанганов» оснащены системой контроля продувки топливного бака и картерных газов. В них стоят дополнительные датчики, следящие за состоянием продуктов сгорания, — рассказал блогер Павел Зенюк. — Эти сенсоры требуют высокого качества топлива и моторного масла. Масло должно быть устойчиво к высоким нагрузкам и попаданию топливной смеси. В противном случае, датчики могут засориться и выйти из строя".

Дмитрий Перетятко, директор НП «Российские ралли-рейды», организатор пробега «Машина времени»: