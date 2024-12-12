Скрытые функции авто с пробегом: сколько стоит оснастить машину модными опциями

Большинство подержанных автомобилей, в силу возраста обделенных и маломощными движками, и многими современными опциями комфорта, которые уже в базе есть на современных транспортных средствах, нередко заставляют своих владельцев не просто комплексовать по этому поводу, но даже задумываться о приобретении новых «колес». Но нынче подобная покупка слишком затратна, семейный бюджет не потянет. А тюнинг — штука в наших краях почти запретная, особенно заметная визуально, так что подобные переоснащения придется оставить более смелым. А вот доработать электронику никто не запрещает. Более того, именно в недрах блоков и проводов зачастую скрываются такие желанные и, как оказалось, вполне доступные обновки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Как ни странно, но даже с учетом финансовой и политической ситуации в стране, многие отечественные автолюбители начинают искать автомобиль на замену отнюдь не по причине износа старого. Просто уже имеющийся, надоел, приелся, набил оскомину. Вроде и «карман не тянет», но хочется чего-то новенького, какого-то «изюма», который сегодня «развешивают» исключительно в китайском исполнении по совершенно непередаваемой литературным языком цене. Но хотелок-то от этого меньше не становится!

И тут начинаются страдания: а что, если купить подержанный Range Rover? Опыт сотен предшественников, поменявших вполне живой автомобиль среднего ценового сегмента на «некропремиум», никого же не учит. Дальше идет эпопея с кредитом: был хороший автомобиль и не было долгов, стал китайский автомобиль и банковская кабала.

Вот и поговорили, что называется. Мало кто доходит до третьего, весьма интересного и продуктивного направления, которое, как показывает практика, может придать шарма автомобилю уже имеющемуся и не прожжет семейный бюджет до дыр. Речь, конечно, про доработку электроники.

Фото globallookpress.com

Во-первых, многие японские и корейские, немецкие и американские машины искусственно «задушены», что сковывает весьма чувственные мощности внутри мотора. То ли лошадиные силы производители хотели завести под неразорительный налог, то ли комплектации делили, то ли просто перестраховывались — не очень ясно.

Важен факт: машина может больше без дополнительных нагрузок и сверхрасхода ресурса. Удавка — электрическая, программное обеспечение можно изменить. Сколько стоит? Например, для Mitsubishi Outlander и Pajero Sport вся история обойдется в 15 000 рублей. На «породистых немцах» — дороже, там уже фигурируют суммы в 30 000- 40 000 руб. Ключевое: никаких вырезаний катализаторов и прочей экологии, никакого кастомайзинга и «кривых рук» под капотом. Меняется только прошивка.

Далее можно рассмотреть вопрос о новых опциях. Они, как правило, тоже присутствуют, но скрыты внутри электронных блоков — для разных рынков шли разные комплектации. А блоки-то одни и те же. На том же Outlander можно автоматизировать включение обогревов при запуске двигателя в мороз, различные звуковые сигналы, вроде гудка при включении задней передачи на «автомате», пролонгировать действие стеклоподъемников при выключенном двигателе, научить машину сигнализировать «аварийкой» при резком торможении, напоминать о забытом в салоне ключе и многое-многое другое. Активировать опции недорого — речь идет о суммах около 2500 «деревянных». Проще говоря, «малой кровью» погасить эмоциональное жжение и остаться в это сложное время никому не должным.