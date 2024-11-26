Вроде бы абсолютно незначащая, третьестепенная новость — АВТОВАЗ не собирается оснащать внедорожники LADANiva автоматическими коробками передач. Однако если взглянуть на нее более внимательно, то окажется, что не все так просто. Портал «АвтоВзгляд» позволил себе немного приподняться над частностями и проследить за тенденциями.

Для начала немного попаразитируем на агентстве ТАСС. Оно сообщает со ссылкой на руководителя предприятия Максима Соколова, что АВТОВАЗ не планирует выпускать LADA Nivа c АКП. Г-н Соколов уверяет, что установить такую трансмиссию на «Ниву» технически возможно, но делать это завод не будет, поскольку потребитель-де не оценит.

«АВТОМАТ» НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Хозяин, как говорится, барин, хочет — живет, хочет — удавится. В конце концов, это проблемы тольяттинских финансистов и маркетологов — просчитывать реакцию покупателей и составлять планы в соответствии со своими умозаключениями. Однако в заявлении Максима Соколова, сделанном им на форуме-выставке «Транспорт России», чувствуется некоторое лукавство, и вот почему.

Прошедшим летом средства массовой информации с жаром обсуждали намерения АВТОВАЗа наладить производство некоей модификации Niva Sport, причем уже в декабре 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» сообщал все тот же Максим Соколов.

Фото портала АвтоВзгляд.

Автомобиль предполагалось оснастить более мощными двигателями — то ли 118 л.с., то ли 220 л.с., — модифицированной подвеской, доработанными дисковыми тормозами, особыми передними креслами, что бы это ни значило, а также 17-дюймовыми дисками.

Из всего вышесказанного следует единственно возможный вывод — тольяттинцы считают, что внедорожник с автоматической коробкой покупателям не нужен, а вот спортивная версия раритетного вездехода будет разлетаться как горячие пирожки в базарный день.

Впрочем, все разговоры о спортивной «Ниве» для широкого потребителя с приближением декабря также постепенно заглохли. Хотя некоторые слухи о том, что машину все же могут выкатить в конце нынешней зимы все же ходят...

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вернемся, однако, к «автомату». То, что его технически можно установить на автомобиль, мы как-то в курсе. По дорогам России ездит несметное количество подобных механизмов, родом практически из всех стран, где мало-мальски налажено автопроизводство. Вопрос в другом. Вот конкретно у АВТОВАЗа есть готовые к внедрению на «Ниву» агрегаты?

Фото производителя.

То, что в Тольятти гордо именуют АКП, и что находится в списке доступного оборудования для «Весты», на самом деле является китайским клиноременным вариатором WanLiYang CVT18, позаимствованным у Chery. Ежу понятно, что настоящий боевой внедорожник с такой коробкой далеко не уедет.

Есть и другой вариант — классический четырехступенчатый «автомат» с гидротрансформатором производства японской фирмы Jatco, которым оснащается одна из версий LADA Granta. Но тут другая засада: по данным издания «Авторевю», уже минувшей весной этих трансмиссий на складах оставалось порядка 5000 штук. Понятно, что пополнения запасов не будет, ибо дисциплинированные самураи вытянулись во фрунт перед заокеанским начальством и все поставки России обрубили.

Таким образом, теоретическая возможность технически установить на «Ниву» АКП никоим образом не подразумевает практической возможности сделать это — из-за вульгарного отсутствия необходимых агрегатов.

МЕЧТАНЬЯ ГЛУПЫЕ

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», вопрос о финансовой поддержке АВТОВАЗа вновь обсуждается на уровне профильных ведомств. Объем инвестиционной программы предприятия в 2025 году превысит 45 млрд. рублей. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера Правительства РФ Дениса Мантурова по итогам проведения совета директоров компании.

Фото globallook.com

Основная часть этих средств направят на реализацию опытно-конструкторских работ по автомобильным проектам и на развитие производственных мощностей.

Грешным делом, нам подумалось, что деньги инвесторов пойдут как раз на ликвидацию технологического отставания. Гигантскому предприятию, флагману отечественной индустрии в XXI веке не иметь собственных коробок передач — это даже не позор, это нонсенс. Однако со своими глупыми мечтами мы как всегда попали впросак. И г-н Соколов нам это не замедлил разъяснить.