Для начала немного попаразитируем на агентстве ТАСС. Оно сообщает со ссылкой на руководителя предприятия Максима Соколова, что АВТОВАЗ не планирует выпускать LADA Nivа c АКП. Г-н Соколов уверяет, что установить такую трансмиссию на «Ниву» технически возможно, но делать это завод не будет, поскольку потребитель-де не оценит.
«АВТОМАТ» НИКОМУ НЕ НУЖЕН
Хозяин, как говорится, барин, хочет — живет, хочет — удавится. В конце концов, это проблемы тольяттинских финансистов и маркетологов — просчитывать реакцию покупателей и составлять планы в соответствии со своими умозаключениями. Однако в заявлении Максима Соколова, сделанном им на форуме-выставке «Транспорт России», чувствуется некоторое лукавство, и вот почему.
Прошедшим летом средства массовой информации с жаром обсуждали намерения АВТОВАЗа наладить производство некоей модификации Niva Sport, причем уже в декабре 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» сообщал все тот же Максим Соколов.
Автомобиль предполагалось оснастить более мощными двигателями — то ли 118 л.с., то ли 220 л.с., — модифицированной подвеской, доработанными дисковыми тормозами, особыми передними креслами, что бы это ни значило, а также 17-дюймовыми дисками.
Из всего вышесказанного следует единственно возможный вывод — тольяттинцы считают, что внедорожник с автоматической коробкой покупателям не нужен, а вот спортивная версия раритетного вездехода будет разлетаться как горячие пирожки в базарный день.
Впрочем, все разговоры о спортивной «Ниве» для широкого потребителя с приближением декабря также постепенно заглохли. Хотя некоторые слухи о том, что машину все же могут выкатить в конце нынешней зимы все же ходят...
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Вернемся, однако, к «автомату». То, что его технически можно установить на автомобиль, мы как-то в курсе. По дорогам России ездит несметное количество подобных механизмов, родом практически из всех стран, где мало-мальски налажено автопроизводство. Вопрос в другом. Вот конкретно у АВТОВАЗа есть готовые к внедрению на «Ниву» агрегаты?
То, что в Тольятти гордо именуют АКП, и что находится в списке доступного оборудования для «Весты», на самом деле является китайским клиноременным вариатором WanLiYang CVT18, позаимствованным у Chery. Ежу понятно, что настоящий боевой внедорожник с такой коробкой далеко не уедет.
Есть и другой вариант — классический четырехступенчатый «автомат» с гидротрансформатором производства японской фирмы Jatco, которым оснащается одна из версий LADA Granta. Но тут другая засада: по данным издания «Авторевю», уже минувшей весной этих трансмиссий на складах оставалось порядка 5000 штук. Понятно, что пополнения запасов не будет, ибо дисциплинированные самураи вытянулись во фрунт перед заокеанским начальством и все поставки России обрубили.
Таким образом, теоретическая возможность технически установить на «Ниву» АКП никоим образом не подразумевает практической возможности сделать это — из-за вульгарного отсутствия необходимых агрегатов.
МЕЧТАНЬЯ ГЛУПЫЕ
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», вопрос о финансовой поддержке АВТОВАЗа вновь обсуждается на уровне профильных ведомств. Объем инвестиционной программы предприятия в 2025 году превысит 45 млрд. рублей. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера Правительства РФ Дениса Мантурова по итогам проведения совета директоров компании.
Основная часть этих средств направят на реализацию опытно-конструкторских работ по автомобильным проектам и на развитие производственных мощностей.
Грешным делом, нам подумалось, что деньги инвесторов пойдут как раз на ликвидацию технологического отставания. Гигантскому предприятию, флагману отечественной индустрии в XXI веке не иметь собственных коробок передач — это даже не позор, это нонсенс. Однако со своими глупыми мечтами мы как всегда попали впросак. И г-н Соколов нам это не замедлил разъяснить.